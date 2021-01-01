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सफलता:जैन कॉलेज की सरिता ने किया एमडीयू टॉप

गन्नौर3 घंटे पहले
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शहर के सीसीएएस जैन गर्ल्स कॉलेज की छात्रा सरिता कश्यप ने एमए राजनीति शास्त्र में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में टॉप करने के साथ ही अपने कॉलेज व क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। सरिता कश्यप ने 2250 में से 1698 अंक लेकर टॉप किया है। इसके अलावा निवेदिता ने एमए अंग्रेजी में 1537 अंक लेकर 16वां स्थान, पूजा गुप्ता ने राजनीतिक शास्त्र में 1552 अंक लेकर 22वां स्थान, मोनिका ने 1550 अंक लेकर 23वां स्थान और तन्नू दहिया ने 1537 अंक हासिल किए है।

जैन शिक्षण संस्थान के प्रधान आनंद जैन व प्राचार्य डॉ. एसके मल्होत्रा ने छात्राओं को मिठाई खिलाने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की करते हुए कहा कि छात्राओं का बेहतर रिजल्ट आना उनकी मेहनत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढऩे से निश्चित तौर पर सफलता मिलती है।

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