पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:एटीएम क्लोन तैयार कर खाते से पैसे निकाले जाने का संदेह, मामला दर्ज

गन्नौर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

माइचंद कॉलोनी में रहने वाले मिथुन ने बताया कि जागसी के जयबीर की पिकअप गाड़ी पर ड्राइवर है। शनिवार को गाड़ी मालिक से मानदेय मांगा तो उसने अपना एटीएम कार्ड के साथ कोड नंबर बताया। कहा कि एटीएम से 15 हजार रुपए निकलवा लेना। पीड़ित के मुताबिक नमस्ते चौक के पास एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने पहुंचा। मशीन ठीक से न चलने पर पीछे खड़े युवक से मदद मांगी।

आरोप है कि युवक ने एटीएम कार्ड मशीन में डालने के बाद पासवर्ड डाल रहा था कि अचानक से युवक ने मशीन से कार्ड बाहर निकालकर एक छोटी सी मशीन में स्वैप किया। आशंका है कि युवक ने एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर गाड़ी मालिक के खाते से पैसे निकाले हो।

पूछने पर युवक ने अपना नाम सत्यवान बताया और एटीएम केबिन से निकलकर भाग गया था। गन्नौर पुलिस स्टेशन से जांचकर्ता एएसआई प्रेम प्रकाश ने बताया कि मिथुन की शिकायत पर सत्यवान नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser