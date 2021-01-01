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किसाना आंदोलन:पंजाब यूनिवर्सिटी की 65 छात्राओं ने संभाली कमान, ताऊ-ताइयों को कानून के प्रति कर रही है जागरूक

राईएक घंटा पहले
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राई. कंधे पर कृषि उपकरण लेकर यात्रा निकालती पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं। - Dainik Bhaskar
राई. कंधे पर कृषि उपकरण लेकर यात्रा निकालती पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं।
  • कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा की महिलाओं की तादाद बढ़ी

किसान आंदोलन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यहां हरियाणा की महिलाओं की तादाद भी तेजी से बढ़ रही हैं। हरियाणा की महिलाओं को कानून की जानकारी देने के लिए अब पंजाब यूनिवर्सिटी की लॉ की 65 छात्राओं की टीम ने कुंडली बॉर्डर पर जागरूकता का बीड़ा उठा लिया है। जब इन छात्राओं से बात हुई तो बोली कि हम किसान के बेटियां हैं। हमें खबर मिल रही थी कि हरियाणा से काफी महिलाएं ट्रैक्टर-ट्राॅलियों से बॉर्डर पर पहुंच रही है।

वे उन महिलाओं को सरकार के तीन काले कानूनों के प्रति जागरूक करेंगी। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जिन्हें कानून के बारे में नॉलेज नहीं होती। इसलिए अब कानून की पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने यह जिम्मेदारी संभाली ली है। अभी तो केवल पढ़ाई कर रही थी। अब यहां आकर पता लगा कि आखिर खेत में काम करने वाले किसान के सामने कैसी-कैसी समस्या आती हैं। जब जमीन नहीं बचेगी तो फिर किसान कैसे बचेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने कंधे पर कृषि उपकरण रखकर यात्रा निकाली।

हम नस्ल व फसल बचाने के लिए कर रही है जागरूक : जसप्रीत

छात्राओं के जत्थे की अगुवाई कर रही जसप्रीत ने कहा कि जब यहां किसानों का हाल देखा तो मन काफी दुखी हुआ। वह रूंधे गले से बोली कि हम छात्राएं हैं। हमें भी सरकार खालिस्तानी बता रही है। सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार करना बंद कर किसानों की मन की बात सुननी चाहिए।

पढ़ाई के साथ- साथ संभालेंगी आंदोलन की जिम्मेदारी : सिमरन

सिमरन पूरे जोश में बोली। हम यहां से अपना हक लेकर ही घर जाएंगी। बहुत हो गया है, अब सहन नहीं होता। हमारे परिवार के सदस्य पहले आए हुए थे। अब वे भी आंदोलन में उनकी मदद करने के लिए आ गई हैं। वे पढ़ाई के साथ-साथ यहां आंदोलन की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं।

सरकार के कानून पढ़े तो आंखों से पानी आ गया

पंजाब के मोगा से पहुंची हरमन से कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार षडयंत्र पर षडयंत्र कर रही है। अब महिलाएं भी आंदोलन में कूद गई हैं। अब छात्राएं भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगी। अपने किसान परिवार के साथ ही यहां रहेंगी। जब तीन काले कानून पढ़े तो आंखों में पानी आएगा।

265 ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ पहुंची गहलावत अठगामा खाप

दहिया, मलिक, बिनैन, आंतिल, सरोहा, दलाल 84 खाप के बाद अब गहलावत अठगामा खाप ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। गहलावत अठगामा खाप के प्रधान सतबीर सिंह गहलावत के नेतृत्व में किसान 265 ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे। इनमें 20 से अधिक ट्रैक्टरों में महिलाएं व बच्चे भी थे। सभी पूरे जोश से हरियाणा- पंजाब भाईचारा जिंदाबाद व किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रही थी।

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