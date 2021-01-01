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सुरक्षा पर उठे सवाल:अस्पताल परिसर में खड़ी एंबुलेंस के शीशे तोड़े, अधिकारी बोले- गाड़ी खड़ी करने की नहीं मंजूरी

गोहाना7 घंटे पहले
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गोहाना. क्षतिग्रस्त एंबुलेंस को दिखाते चालक। - Dainik Bhaskar
गोहाना. क्षतिग्रस्त एंबुलेंस को दिखाते चालक।
  • नागरिक अस्पताल में खड़ी होती हैं प्राइवेट एबुलेंस, सुरक्षा पर उठे सवाल

नागरिक अस्पताल परिसर में खड़ी प्राइवेट एंबुलेंस को कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपियों ने गाड़ी के शीशे तोड़ने के साथ-साथ टायरों को पंचर कर दिए। गाड़ी चालकों को सूचना मिलने पर वे अस्पताल परिसर में पहुंचे। वहीं कार्यकारी एसएमओ का कहना है कि गाड़ी खड़ी करने की मंजूरी चालकों ने नहीं ली है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वर्षों से एंबुलेंस कैसे खड़ी हो रही है?

नागरिक अस्पताल में ही सालों से प्राइवेट एंबुलेंस खड़ी होती हैं। शनिवार रात को कुछ असामाजिक तत्व अस्पताल परिसर में घुस गए। चालक धर्मबीर व दीपक का आरोप है कि आरोपियों ने शराब पी हुई थी। आरोपियों ने पत्थर मारकर एक एंबुलेंस के पीछे का शीशा और दूसरी एंबुलेंस का खिड़की का शीशा तोड़ दिया। चालकों का कहना है कि पिछले वर्ष नवंबर में भी कुछ असामाजिक तत्वों ने एंबुलेंस को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

अस्पताल में एक एंबुलेंस

नागरिक अस्पताल में एक ही सरकारी एंबुलेंस है। यह एंबुलेंस गर्भवती महिलाओं को घर से लाने और डिलीवरी के बाद जच्चा-बच्चा को घर तक छोड़कर आती है। कंट्रोल रूम में प्रतिदिन करीब पांच कॉल आती है। सरकारी एंबुलेंस नहीं मिलने पर मरीजों को अस्पताल से रेफर होने वाले मरीजों को प्राइवेट एंबुलेंस के भरोसे रहना पड़ता है।

प्रतिदिन 10 मरीज रेफर

नागरिक अस्पताल में सभी टेस्ट और सर्जरी की सुविधा नहीं होने से सड़क दुर्घटना और अन्य बीमारी के मरीजों को मेडिकल कॉलेज, खानपुर कलां व पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी रेफर किया जाता है। सरकारी एंबुलेंस कम हैं, इसलिए अस्पताल में पांच-छह प्राइवेट एंबुलेंस मरीजों को सेवाएं दे रहीं हैं।

​​​​​​​एंबुलेंस क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं है : डॉ. रीटा

अस्पताल परिसर में खड़ी एंबुलेंस को तोड़ने की सूचना चालकों की तरफ से नहीं मिली है। प्राइवेट एंबुलेंस चालकों ने गाड़ी अस्पताल में खड़ी करने की मंजूरी आला अधिकारियों से नहीं ली है। फिर भी एंबुलेंस गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना गलत है। डॉ. रीटा गोयल, कार्यकारी एसएमओ, गोहाना।

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