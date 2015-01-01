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शिक्षा:मॉडल संस्कृति स्कूलों की सीबीएससी की मान्यता के लिए किया आवेदन

गोहानाएक घंटा पहले
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  • फरवरी 2021 तक पूर्ण करनी हैं मान्यता संबंधी औपचारिकताएं

शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देगा। इसके लिए उपमंडल के छह स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा मिला हुआ है। इन स्कूलों के लिए सीबीएससी बोर्ड की मान्यता ली जाएगी। स्कूल अधिकारियों ने सीबीएससी बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन भी कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार सभी चिह्नित स्कूलों को फरवरी माह तक सीबीएससी बोर्ड की मान्यता व अन्य दूसरी औपचारिकताएं पूर्ण करनी हैं।

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है। इसका एक मुख्य कारण स्कूल में होने वाली पढ़ाई का माध्यम भी है। सरकारी स्कूलों में हिंदी विषय से ही पढ़ाई होती है। अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने को ही प्राथमिकता देते हैं। इसके चलते अभिभावक प्राइवेट स्कूलों का रूख करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों को अधिक फीस भरनी पड़ती है। जो अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने में समर्थ नहीं हैं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में ही अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उपमंडल के छह स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया है। इन स्कूलों में पहली से लेकर पांचवीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इन स्कूलों के लिए मान्यता भी सीबीएससी बोर्ड से ली जाएगी।

मॉडल संस्कृति स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों के ही शिक्षकों को नियुक्ति किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को साक्षात्कार से गुजरना होगा। अधिकारियों के अनुसार साक्षात्कार में देखा जाएगा, कि शिक्षक अंग्रेजी माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है अथवा नहीं। मॉडल संस्कृति स्कूल में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही विभाग ने साक्षात्कार प्रक्रिया रखी है।

मुख्यालय ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए उपमंडल के छह स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया है। इन स्कूलों की सीबीएससी बोर्ड से मान्यता ली जाएगी। इसके लिए आवेदन भी किया जा चुका है। -सरोज बाल्यान, बीईओ, गोहाना।

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