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बैठक:बार एसो. ने की गोहाना को जिला बनाने व एडीजे कोर्ट शुरू करने की मांग

गोहाना3 घंटे पहले
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न्यायिक परिसर में बुधवार को गोहाना बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने गोहाना को जिला बनाने व गोहाना न्यायालय में एडीजे की अदालत लगवाने की मांग की। मांगों को लेकर उन्होंने सीएम और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा। बार के सचिव अजय लठवाल ने बताया कि गोहाना को सबसे पुरानी तहसील का दर्जा प्राप्त है।

चुनावों के समय नेताओं ने भी गोहाना को जिला बनाने की घोषणा की थी। अब तक इस घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान वेदप्रकाश शर्मा, भूपेंद्र मान, श्याम सुंदर मिगलानी, इंद्र सिंह भनवाला, इंद्र मलिक, विनोद अग्रवाल, नरेंद्र मलिक आदि उपस्थित थे।

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