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कोरोना का नहीं डर:रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के जाने पर काटा चालान

गोहानाएक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर पुलिस नियमों की पालना कराने के लिए सख्ती दिखा रही है। शुक्रवार को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले लोगों को नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया। बिना मास्क ही स्टेशन पर घूम रहे दो लोगों के चालान किए और लोगों को मास्क वितरित किए। जीआरपी चौकी इंचार्ज का कहना है कि यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा।

चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने लोगों को समझाते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने आदि नियमों की पालना करके ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। इसलिए घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखे। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान एसपी रेलवे सुरेंद्रपाल सिंह के निर्देशानुसार निरंतर चलाया जाएगा। इस अवसर पर एएसआई राजकपूर, बलजीत, जयकिशन, जसबीर आदि उपस्थित रहें।

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