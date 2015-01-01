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गोहाना:शिक्षा से समाज की सोच में बदलाव संभव : कुलपति

गोहाना20 मिनट पहले
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बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां के एमएसएम आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद दिवस पर गुरूवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया। कुलपति प्रो. सुषमा यादव सहित स्टॉफ सदस्यों ने हवन में आहुति डाली। हवन के उपरांत कुलपति ने कहा कि शिक्षा से ही समाज की सोच में बदलाव लाया जा सकता है। इस दिशा में शिक्षकों की जिम्मेदारी अधिक है। महिला विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्य कर रहा है।

बेटियों के प्रति लोगों की सोच को भी बदलने का कार्य विवि कर रहा है। रजिस्ट्रार ऋतु बजाज ने पराली के धुएं से होने वाले नुकसान के बारे में चिंता जताई और लोगों से पराली नहीं जलाने की अपील की। उन्होंने इसके समाधान के लिए नई तकनीकी खोज पर बल दिया। संस्थान के प्राचार्य विजय कौशिक ने भी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी और आयुर्वेद दिवस का महत्व समझाया। इस अवसर पर डॉ.नायक द्वारा कोविड-19 के लक्षण व बचाव के बारे में जानकारी दी।

मांगें पूरी होने पर ही आशा वर्कर धरना खत्म करेगी

पीएचसी बनवासा में आशा वर्करों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश सचिव सुनीता ने आशा वर्करों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। जब तक हटाई गई आशा वर्कर को दोबारा नियुक्ति सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए आशा वर्करों ने फ्रंट लाइन में आकर कार्य किया, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने में आशा वर्कर काफी मेहनत करती है। इसके बावजूद विभाग द्वारा उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहा।

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