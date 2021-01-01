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धरना:विवि के प्रोफेसरों से बढ़ा वेतन देने की मांग

गोहाना7 घंटे पहले
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बढ़ा वेतन लागू कराने की मांग को लेकर बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां के अस्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि विवि प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश विभिन्न कॉलेजों में बढ़ा हुआ वेतनमान प्रोफेसरों को मिल रहा है।

लेकिन विवि द्वारा नया वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जबकि विवि के प्रोफेसर कई बार कुलपति से भी मिल चुके हैं। उन्होंने मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मांगों को पूरा कराने के लिए 17 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी भी मांग पूरी नहीं की जा रही।

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