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प्रदर्शन:बिजली बिल 2020 के विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना

गोहाना3 घंटे पहले
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बिजली निगम कार्यालय में बुधवार को आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन धरना देकर बिजली बिल 2020 रद्द करने व निगम के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। कर्मचारियों का धरना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चला। धरने का नेतृत्व करते हुए गोहाना यूनिट प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि यह बिल लागू होने के बाद निगम का पूर्ण रूप से निजीकरण हो जाएगा।

निजी कंपनी उपभोक्ताओं से मनमाने रेट पर बिजली सप्लाई देगी। कर्मचारी लंबे समय से बागों के निजीकरण के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार मांगों को अनदेखा कर रही है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान कई महीने से धरना दे रहे हैं। सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है। इस अवसर पर नरेंद्र गुर्जर, सुरेश यादव, सतीश मदान, रमेश अत्री, रामनिवास आर्य उपस्थित थे

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