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फ्रॉड:कागजों में फर्म बना बिल काटकर 30 लाख रुपए जीएसटी जमा नहीं कराई, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

गोहानाएक घंटा पहले
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  • रोहतक गेट में फर्म ने दिखाया था कार्यालय, अधिकारियों की टीम जांच करने गई तो नहीं मिला

टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी लागू किया है। कुछ व्यापारी फर्जी फर्म बनाकर कागजों में ही खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। । गोहाना में जांच के दौरान एक फर्म कागजों में ही चलती हुई मिली। इस फर्म ने करोड़ों रुपए के विभिन्न तरह की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त करने के बाद जीएसटी जमा कराया। जो करीब 30 लाख रुपए बनता था। मामला संज्ञान में आने पर आबकारी एवं कराधान विभाग, गोहाना के अधिकारी राकेश कुमार ने थाना शहर, गोहाना को शिकायत देकर कमल रजिस्ट्रेशन इंटरप्राइजेज के खिलाफ धोखाधड़ी और सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है।

फरवरी 2019 में कमल रजिस्ट्रेशन इंटरप्राइजेज फर्म का जीएसटी नंबर लेने लिए आवेदन किया था। फर्म का मालिक यूसुफ खान हैं। उन्होंने फर्म का कार्यालय दुकान नंबर तीन, शॉपिंग कॉलेक्स, रोहतक गेट, गोहाना दिखाया था। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम जब जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो वहां कार्यालय नहीं मिला।

दुकान में अन्य सामान बिक रहा था। अधिकारियों ने अन्य दुकानदारों से भी फर्म के कार्यालय के संदर्भ में पूछताछ की, लेकिन कार्यालय नहीं मिला। अधिकारियों द्वारा जीएसटी एकाउंट नंबर की जांच करने पर विभिन्न वस्तुओं की बिल काटे हुए मिले। इसका भुगतान भी नहीं किया गया था। अधिकारी ने थाना शहर गोहाना में फर्म के खिलाफ मामला धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

गोहाना में फर्जी फर्म बनाकर कागजों में चलाने का दूसरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया है। इससे पहले भगवती ट्रेडर्स के लेन-देन का मामला संज्ञान में आया था। फर्म ने दिल्ली, चंडीगढ़ सहित कई अन्य जगहों से करोड़ों रुपए का स्क्रैप खरीदकर बिल काटे हुए थे। फर्म ने कार्यालय पानीपत-गोहाना रोड पर खानपुर मोड के पास बनाया था। जब अधिकारियों की टीम जांच करने के लिए कार्यालय पर गई तो भगवती ट्रेडर्स के नाम का बोर्ड लगा मिला, लेकिन कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिला।

जांच में एक्सपर्ट की मदद लेगी पुलिस

शिकायत के आधार पर फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच में एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। महीपाल, प्रभारी, थाना शहर, गोहाना।

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