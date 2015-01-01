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पशु पकड़ने का कार्य शुरू:शहर को कैटल फ्री बनाने को नप ने बेसहारा पशुओं को नंदीशाला पहुंचाने का शुरू किया कार्य

गोहाना32 मिनट पहले
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शहर की सड़कों पर बेसहारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। इससे सड़क पर हादसे भी हो रहे हैं। नगर परिषद ने शहर को कैटल फ्री बनाने के लिए फिर से पशु पकड़ने का कार्य शुरू किया है। एजेंसी अब तक करीब 60 पशु नंदीशाला में छोड़ चुकी है। नगर परिषद के ईओ ने एजेंसी को प्रतिदिन कितने पशु नंदीशाला में छोड़े, इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

शहर में सोनीपत रोड, पानीपत रोड, महम रोड, बरोदा रोड और सिविल रोड क्षेत्र में बेसहारा पशु बैठे रहते हैं। कुछ स्थानों पर बेसहारा पशु सड़क के बीचों बीच बैठ जाते हैं। इससे सड़क पर हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। पिछले दिनों सोनीपत रोड पर बेसहारा पशु पैकिंग दूध सप्लाई करने आ रही गाड़ी के सामने आ गया था।

उसे बचाने का प्रयास करने पर चालक गाड़ी पर संतुलन खो बैठा और गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। अन्य स्थानों पर बेसहारा पशुओं के कारण हादसे होते रहते हैं। इसे देखते हुए शहर के लोगों द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने की मांग की थी। नगर परिषद ने बेसहारा पशु पकड़ने का कार्य फिर से शुरू करने के निर्देश एजेंसी को दिए थे। नप सीमा में घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में छोड़ना होगा।

गांवों से पशु छोड़ चले जाते हैं, इसलिए शहर में कम नहीं हो रहें पशु
शहर में पशु पकड़ने का अभियान कई बार चलाया जा चुका है, लेकिन पशुओं की संख्या कम नहीं हो रही। सड़कों पर पशुओं घूमते रहते हैं। नप अधिकारी का कहना है कि नप सीमा में ग्रामीणों द्वारा पशु छोड़ दिए जाते हैं। जिसके कारण ही पशु पकड़ने के बाद भी सड़कों पर संख्या कम नहीं होती। इस बारे में पंचायत अधिकारी के साथ मीटिंग की जाएगी। ताकि गांवों से आने वाले पशुओं को शहर में आने से रोका जा सके।

60 पशु नंदीशाला में छोड़े
नगर परिषद सीमा में घूम रहें बेसहारा पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में छोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। अब तक करीब 60 पशु नंदीशाला में भेजे जा चुके हैं। एजेंसी द्वारा शहर में घूम रहे सभी पशुओं को पकड़कर नंदीशाला में छोड़ने का कार्य किया जाएगा। -राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद, गोहाना।

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