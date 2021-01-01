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  • In The New Vegetable Market, The Land Which NAP Was Seeking For Street Vendors, The Market Committee Will Shift To The Mass Marketers There.

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खाली होंगीं सड़कें:नई सब्जी मंडी में नप जो जमीन स्ट्रीट वेंडरों के लिए मांग रही थी, मार्केट कमेटी वहां मासाखोरों को करेंगी शिफ्ट

यजुवेंद्र मेहरा | गोहाना7 घंटे पहले
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गोहाना. नई सब्जी मंडी का शेड, जहां पर मासाखोरों को शिफ्ट किया जाएगा। इधर, नई सब्जी मंडी की सड़क पर खड़ी रेहड़ी। - Dainik Bhaskar
गोहाना. नई सब्जी मंडी का शेड, जहां पर मासाखोरों को शिफ्ट किया जाएगा। इधर, नई सब्जी मंडी की सड़क पर खड़ी रेहड़ी।
  • मार्केट कमेटी मांसाखोरों से लेगी 50 रुपए चार्ज, देगी सुविधाएं

नई सब्जी मंडी में जिस जगह पर स्ट्रीट वेंडरों को खड़ा करके नगर परिषद राजस्व जुटाना चाहता था, मार्केट कमेटी ने उस जगह पर मासाखोरों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेड के नीचे करीब 210 मासाखोरों को बैठने के लिए अधिकारियों ने नंबरिंग और निशानदेही का कार्य भी पूरा कर लिया है।

मार्केट कमेटी मासाखोरों को सुविधाएं देने बदले 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया लेने पर भी विचार कर रहा है। आला अधिकारियों की मंजूरी मिलने पर किराया लेना शुरू किया जाएगा। मंडी में दो शेड हैं। पहले शेड के नीचे बैठकर मासाखोर सब्जी बेचते हैं। उससे आगे बनाए शेड के नीचे आढ़ती सामान रखते हैं। पहला शेड छोटा है।

इससे रेहड़ी गेट तक खड़ी रहती है। इससे मंडी में सुबह के समय जाम की स्थिति बन जाती है। मंडी स्थानीय किसान भी सब्जी बेचने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ लक्कड़ मंडी भी लगती है। सुबह जाम लगने से किसानों के साथ-साथ ग्राहकों को भी असुविधा होती है। दूसरा शेड बड़ा है। जहां पर अधिक मासाखोर बैठ सकते है और रेहड़ी भी खड़ी हो जाएगी।

चेतावनी : सड़क पर रेहड़ियां खड़ी करने पर की जाएगी कार्रवाई

ग्राहकों के लिए रहेगा पांच फीट का रास्ता प्रत्येक मासाखोर को बैठने और सब्जियां रखने के लिए 7 गुणा 8 फीट की जगह दी जाएगी। मासाखोरों को लंबी कतार में बैठाया जाएगा। ग्राहकों के गुजरने के लिए पांच फीट का रास्ता रखा जाएगा। योजना के अनुसार सड़कों पर खड़ी होने वाली रेहड़ियों को शेड के नीचे ही जगह दी जाएगी। इससे मंडी की सड़कें केवल आने-जाने के लिए प्रयोग होगी।

बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी

दूसरे शेड के नीचे शिफ्ट करने के बाद मार्केट कमेटी द्वारा मासाखोरों को बिजली, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। सुविधाएं देने की एवज में उनसे शुल्क वसूलेगी। ताकि मासाखोरों से किराए के रुपए में मिलने वाले राजस्व से मंडी में सुविधाएं बढ़ाई जा सके। प्रदेश की कई मंडियों में यह व्यवस्था लागू की गई है। वहां के अधिकारियों से व्यवस्था के बारे में मार्केट कमेटी गोहाना के अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं।

तलाशनी होगी नई साइट

स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थाई मंडी बनाने के लिए नगर परिषद ने मार्केट कमेटी से शेड देने की मांग की थी। इस संबंध में नप ने पत्र व्यवहार किया था। नप की योजना थी कि वहां पर रेहड़ी खड़ी करके किराया वसूला जाए। परंतु मार्केट कमेटी ने स्वयं कार्य करना शुरू कर दिया है।

मासाखोर शिफ्ट होने पर जाम से मिलेगी राहत
मासाखोरों को दूसरे शेड के नीचे शिफ्ट किया जाएगा। निशानदेही का कार्य हो गया है। इससे मंडी में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इधर-उधर खड़ी होने वाली रेहड़ियों को भी एक स्थान खड़ा किया जाएगा। इधर-उधर रेहड़ी मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जगबीर काद्यान, सचिव, मार्केट कमेटी, गोहाना।

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