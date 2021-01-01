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वारदात:रूखी गांव में मकान से जेवर और नकदी चोरी

गोहाना3 घंटे पहले
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रूखी गांव में सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक के मकान का कुंडा उखाड़कर चोरों ने रुपए और सामान चोरी कर लिया। सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रामपाल ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। रामपाल के अनुसार वह रूखी गांव में वह अकेले रहते हैं। 31 जनवरी को वह किसी काम से घर से बाहर गए थे।

बुधवार सुबह वह वापस आया तो कमरे का कुंडा निकला हुआ मिला। अंदर सामान इधर-उधर फैला था। जांच करने पर बक्से से सोने की तीन अंगूठी, चांदी के करीब 20 सिक्के नहीं मिले। दीवान के अंदर करीब 33 हजार रुपए रखे हुए थे। जो नहीं मिले। सूचना के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की।

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