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क्राइम:रंजिशन डिपो संचालक को लाठी-डंडों और रॉड से पीटा, घायल को पीजीआई रोहतक किया रेफर

गोहाना29 मिनट पहले
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जींद रोड पर गंगेसर गांव के युवकों ने खंदराई निवासी राशन डिपो संचालक संजय को लाठी-डंडो और लोहे की रॉड से पीटकर घायल कर दिया। संजय ने घटना की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर राजेंद्र, राहुल उर्फ भोलू, अमित, दीपक उर्फ मोंटी और दो अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संजय ने बताया कि गांव में उसका सराकरी राशन डिपो है।

करीब दो माह पहले वह किसी काम से गंगेसर गांव में गया था। उस दौरान उसका ग्रामीण राजेंद्र के साथ झगड़ा हो गया था। उनके बीच हुए झगड़े का पंचायती तौर पर राजीनामा भी हो गया था। मंगलवार को वह बाइक पर सवार होकर किसी काम से शहर आया हुआ था। शाम करीब सात बजे वह वापस गांव जा रहा था। रास्ते में जींद रोड पर राजेंद्र व उसके लड़के भोलू ने अपनी बाइक से उसकी बाइक को टक्कर मार दी।

राजेंद्र व भोलू ने उसके हाथ पकड़ लिए। अमित, दीपक व अन्य युवकों ने उसे लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। संजय का कहना है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते ही उस पर हमला किया है। राहगीरों ने ही संजय को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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