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समस्या:सिविल अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट के संचालन के लिए नहीं है प्रशिक्षित डॉक्टर

गोहानाएक घंटा पहले
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  • रक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया जाता है रेफर

सिविल अस्पताल में दो वर्षों से ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करने का कार्य अटका हुआ है। अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने भी डॉक्टर को प्रशिक्षित करने के लिए अस्पताल प्रशासन से नाम नहीं मांगा है। ऐसे में अस्पताल में स्टोरेज यूनिट शुरू करने को लेकर संसाधन होने के बावजूद भी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। रक्त उपलब्ध नहीं होने के चलते मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ही रेफर कर दिया जाता है।

सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मरीजों को सुविधाएं देने के लिए अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करने की मंजूरी दी थी। रक्त को संकलित करने के लिए विभाग ने फ्रिज और दूसरे संसाधन भी उपलब्ध करवा दिए। स्टोरेज यूनिट शुरू करने के लिए विभाग ने डॉ. अरूण और एलटी अजीत नैन को प्रशिक्षण भी दिया था।

प्रशिक्षण देने के बावजूद भी अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू नहीं हुई। फरवरी में प्रशिक्षित डॉ. अरूण का अस्पताल से स्थानांतरण हो गया। प्रशिक्षित डॉक्टर की बदली होने पर मुख्यालय ने दूसरे डॉक्टर का नाम नहीं मांगा। वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी दूसरे डॉक्टर को प्रशिक्षण दिलवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अधिकारियों की अनदेखी के चलते मरीजों को वांछित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ब्लड की जरूरत पड़ने पर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर की बदली हो गई थी। मुख्यालय ने दूसरे डॉक्टर को प्रशिक्षण देने के लिए नाम नहीं मांगा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वायरस से संक्रमित मरीजों के उपचार को प्राथमिकता दी जा रही है। ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करवाने को लेकर भी आला अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। नर्सरी का निर्माण कार्य भी मुख्यालय स्तर पर किया जाना है। -डॉ.कर्मबीर, एसएमओ, सिविल अस्पताल, गोहाना।

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