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गोहाना:महिला विवि में लगेगा एक मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र

गोहानाएक घंटा पहले
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बीपीएस महिला विवि,खानपुर कलां में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता एक मेगावाट होगी, जिससे प्रतिवर्ष 13 लाख 74 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए विवि प्रशासन ने एक कंपनी के साथ अनुबंध किया है। कंपनी विवि को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। इससे विवि को प्रतिवर्ष करीब 48 लाख रुपए की बचत होगी।

महिला विवि मैं गुरुवार को भारत सौर उर्जा निगम से अधिकृत और हरियाणा अक्षय उर्जा विकास एजेंसी से स्वीकृत सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ विवि के प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में कंपनी के साथ विवि कैंपस में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को लेकर अनुबंध हुआ। विवि की कुलपति प्रो. सुषमा यादव ने कहा कि ग्रीन और क्लीन पर्यावरण के अंतर्गत विवि में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। सौर उर्जा संयंत्र लगने के बाद विवि को प्रतिवर्ष 48 लाख रुपये की बचत होगी।

उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा विवि को 6.87 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली की सप्लाई दी जाती है। इन दरों पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए का बिजली बिल बनता है। सौर उर्जा संयंत्र लगने के बाद विवि को 3.33 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। विवि मैं सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विवि को फायदा होगा। इस अवसर पर कुलसचिव डा. रितु बजाज, अधिकारी लीगल डा. पवन सरोहा, उपमंडल अभियंता (विद्युत) लाभ सिंह, दिनेश कुमार, सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड से मुख्य कार्यकारी अधिकारी खालिद नदीम, उप-प्रबंधक अनिल यादव आदि उपस्थित थे।

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