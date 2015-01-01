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आचार संहिता हटी:एसडीएम ने लंबित कार्य शुरू कराने के दिए निर्देश

गोहाना42 मिनट पहले
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बरोदा उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आचार संहिता गुरुवार हो हट गई। जो कार्य चुनाव आचार संहिता में रुके हुए थे, विभाग उन कार्यों को शुरू करा सकेंगे। एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को रूके हुए विकास कार्यों को शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। बरोदा उपचुनाव की घोषणा होने से पहले क्षेत्र में विभिन्न विभागों ने विकास कार्य शुरू कराने के लिए टेंडर लगाए हुए थे।

नियमानुसार चुनाव आचार संहिता लगने के बाद कोई नया कार्य शुरू नहीं होता, इसलिए विकास कार्य बीच में लटक गए थे। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए शैड्यूल के अनुसार आचार संहिता 12 नवंबर को हटनी थी। गुरुवार को चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटा दी। इसके साथ ही क्षेत्र में विकास कार्य कराने का रास्ता भी खुल गया है। क्षेत्र में पंचायती विभाग द्वारा गांवों में गली निर्माण, रास्ते पक्के करने और पानी निकासी की व्यवस्था करनी है।

जलापूर्ति विभाग द्वारा पेयजल समस्या का समाधान कराने के लिए नए ट्यूबवैल, वाटर वर्क्स की मरम्मत और पाइप लाइन दबाने का कार्य किया जाना है। सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत का कार्य और पीडब्ल्यूडी व मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कों का नवनिर्माण कार्य कराया जाना है।

कार्य शुरू कराने के लिए डेढ़ से दो माह है अधिकारियों के पास

जनवरी में पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सरकार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। पंचायत चुनावों का शेड्यूल जारी होने पर फिर से विकास कार्य लटक जाएंगे। इसलिए एसडीएम ने अधिकारियों को विकास कार्य कराने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर कार्य शुरू कराएं। जिससे कार्य फिर से नहीं लटके।

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