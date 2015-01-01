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निजामपुर में युवक की हत्या का मामला:आरोपी की निशानदेही पर हत्या करने में प्रयोग लाठी बरामद

गोहाना30 मिनट पहले
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निजामपुर गांव में युवक की घर पर बुलाकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ईश्वर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग की गई लाठी भी बरामद कर ली है। थाना बरोदा प्रभारी बदन सिंह के अनुसार लुदाना गांव निवासी कमलजीत ने शिकायत दी थी कि उसका भाई संदीप मजदूरी करता था।

निजामपुर निवासी ईश्वर उसे खेत में काम करने के लिए बुलाकर ले जाता था। मंगलवार को ईश्वर खेतों में काम कराने के लिए संदीप को अपने साथ लेकर गया था। देर शाम तक संदीप वापस घर नहीं लौटा। रात को पुलिसकर्मियों ने संदीप की हत्या होने की सूचना दी। निजामपुर गांव में ईश्वर के घर पर बैठकर दोनों शराब पी रहे थे।

इसी दौरान दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ईश्वर ने डंडे से उस पर हमला कर दिया। बाद में संदीप का शव गली में फेंक दिया। पुलिस ने ईश्वर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। एएसआई संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि शराब पीने के बाद आपस में हुई कहासुनी में घटना को अंजाम दिया था।

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