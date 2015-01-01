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गोहाना:आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में 70 किस्म की आयुर्वेदिक औषधियों का स्टॉक खत्म

गोहाना34 मिनट पहले
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  • औषधियां कम होने से विभाग की ओपीडी भी हुई कम, प्रतिदिन पहुंचते हैं करीब 50 से 55 मरीज

क्षेत्र के मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ मिले, सामान्य अस्पताल में आयुष विभाग खोला गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाने के लिए अस्पताल में प्रतिदिन करीब 50 से 55 मरीज ओपीडी में जांच के लिए पहुंचते हैं। आयुष विभाग में करीब 70 किस्म की आयुर्वेदिक औषधियां खत्म हो गई हैं। इससे मरीजों को सुविधा का वांछित लाभ नहीं मिल रहा है। ओपीडी में जांच के बाद मरीजों को दवाएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। औषधियों की कमी के कारण ओपीडी में मरीजों की संख्या भी कम होने लगी है।

सामान्य अस्पताल के आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में करीब 120 किस्म की आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध रहती हैं। इससे आयुष विभाग में जांच के लिए आने वाले मरीजों को डिस्पेंसरी से ही औषधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। बीते लंबे समय से विभाग की डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक औषधियों का पर्याप्त स्टॉक नहीं है।

आयुष विभाग में वायु रोग, मधुमेय, चर्मरोग, बीपी, श्वास रोग, बुखार, उदर रोग, त्वचा संबंधी रोग, स्त्री रोग, जोड़ों का दर्द आदि बीमारियों के उपचार के लिए मरीज पहुंचते हैं। मरीजों को जांच के बाद विभाग की डिस्पेंसरी से आयुर्वेदिक औषधियां नहीं मिल रही हैं। मरीजों को जांच के बाद औषधियां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। बाजार में आयुर्वेदिक दवाएं खरीदने में मरीज को 400 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं।

कम हो रही है मरीजों की संख्या

आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में औषधियों की संख्या कम होने से ओपीडी में मरीजों की संख्या भी कम होने लगी है। औषधियों का पर्याप्त स्टॉक होने पर विभाग की ओपीडी में करीब 80 से 90 मरीज जांच कराने के लिए आते थे। डिस्पेंसरी के स्टॉक में अब केवल 50 किस्म की ही औषधियां रखी हुई हैं। औषधियों का स्टॉक कम होने पर ओपीडी में मरीजों की संख्या भी कम होकर 50 तक पहुंच गई है।

बाजार में महंगी मिलती है दवा : शीला

कई दिनों से श्वास संबंधी बीमारी का आयुष विभाग में उपचार चल रहा है। पहले बीमारी से संबंधी दवा विभाग की डिस्पेंसरी से निशुल्क मिल जाती थी। अब दवा बाजार से लेनी पड़ती है। बाजार में एक सप्ताह की दवा के लिए 500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। -शीला, मरीज, शहर

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