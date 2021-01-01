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आंदोलन का असर:किसान आंदोलन के चलते शुगर मिल में कम हुई गन्ने की आवक

गोहाना3 घंटे पहले
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  • अधिकारी किसानों को मैसेज कर मंगवा रहे जरूरत के अनुसार गन्ना
  • पेराई सत्र के दौरान हो चुकी है 18.75 लाख गन्ने की क्रसिंग

शुगर मिल आहुलाना में गन्ने की आवक कम हो गई है। किसान आंदोलन के चलते मिल में पहले की अपेक्षा कम किसान गन्ना लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारी किसानों को मैसेज कर मिल में गन्ना मंगवा रहे हैं। चीनी मिल का पेराई सत्र बीते वर्ष नवंबर माह में शुरू हुआ था। अधिकारियों ने सत्र के दौरान 47 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है।

अधिकारियों के अनुसार अब तक मिल में 18.75 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। किसान आंदोलन के चलते कि क्षेत्र के किसान भी धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। जिसके चलते मिल में गन्ने की आवक प्रभावित हुई है।

इससे पहले मिल का यार्ड गन्ने की ट्रालियों से भरा रहता था, लेकिन अब यार्ड गन्ने से भरी ट्राली या कम नजर आ रही है। केन मैनेजर मनजीत दहिया ने बताया कि पहले की अपेक्षा मिल में कम गन्ना पहुंच रहा है, लेकिन किसानों को मैसेज कर पेराई क्षमता के आधार पर गन्ना मंगवाया जा रहा है, ताकि मिल में गन्ने की पेराई प्रभावित न हो।

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