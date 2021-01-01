पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कुलपति ने दिया आश्वासन:21वें दिन प्रोफेसरों का धरना खत्म

गोहाना3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गोहाना . महिला विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक जो धरने पर बैठे थे। - Dainik Bhaskar
गोहाना . महिला विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक जो धरने पर बैठे थे।

महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां के सहायक प्राध्यापकों का धरना 21वें दिन समाप्त हो गया। बुधवार को कुलपति प्रो.सुषमा यादव और कर्मचारी नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद प्रोफेसरों ने यह निर्णय लिया। कुलपति ने बढ़ा वेतन मार्च 2021 तक देने और अन्य मांगें भी पूरा करने का आश्वासन दिया है। सहायक प्राध्यापकों ने वेतन बढ़ाकर 57700 रुपए मार्च देने की मांग को लेकर धरना शुरू किया था।

बुधवार को कर्मचारी नेता और विवि के अधिकारियों के बीच मांगों को लेकर बातचीत हुई। विवि की तरफ से कुलपति प्रो.सुषमा यादव और कुलसचिव ऋतु बजाज ने कर्मचारियों नेताओं के साथ मांगों पर चर्चा की। बाद में कुलपति और कुलसचिव ने बढ़ाया हुआ वेतन मार्च 2021 तक देने, आंदोलन में शामिल किसी भी कर्मचारी का किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करने, भविष्य में सभी कर्मचारियों का वेतन महीने की सात तारीख तक जारी करने, आंदोलन के दौरान के समय को ड्यूटी अवधि मानने का आश्वासन दिया।

इसके साथ ही महिला पॉलिटैक्निक से संबंधित कर्मचारियों के वेतन का मामले का समाधान भी जल्द निकालने का आश्वासन दिया है। वार्ता के दौरान सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जयभगवान दहिया, बिजेंद्र चहल, रमेश अत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से प्रो.दयासिंह, अस्थाई सहायक प्राध्यापक विजय कुमार, डॉ.इंदु, अमित और डॉ.अनिल आदि उपस्थित रहें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser