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समस्या:सीवर लाइन दबाने का कार्य धीमा, महम रोड पर लगता जाम, दुकानदार बोले- रास्ता न होने से ग्राहक नहीं आते

गोहाना7 घंटे पहले
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गोहाना. महम रोड पर सीवर लाइन का चल रहा कार्य और जाम में फंसे वाहन। - Dainik Bhaskar
गोहाना. महम रोड पर सीवर लाइन का चल रहा कार्य और जाम में फंसे वाहन।

महम रोड पर सीवर लाइन दबाने का कार्य चल रहा है। इससे सड़क पर जाम लगा रहता है। इससे दुकानदारों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने अधिकारियों से सीवर लाइन दबाने का कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है।महम रोड पर कभी सीवर लाइन तो कभी गैस पाइप लाइन दबाने के लिए खुदाई का कार्य होता रहता है। यहां के दुकानदारों का कहना है कि एक काम खत्म होता है तो दूसरा कार्य शुरू हो जाता है।

खोदाई से दिन भर धूल उड़ती रहती है। इसके चलते दुकानों पर ग्राहक नहीं आते हैं। बार-बार खुदाई करने से सड़क भी बनने के बाद फिर से टूट जाती है। इससे परेशानी होती है। दुकान संचालक महावीर, ओमप्रकाश, सुरेंद्र, राजबीर, सूरजमल का कहना है कि सड़क पर खुदाई का कार्य करने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। वैसे भी महम रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है। वाहनों को डायवर्ट भी नहीं किया जा रहा। ऐसे में परेशानी दुकानदारों को झेलनी पड़ रही है।

दुकानदारों का आरोप : कुछ दिन कार्य करते फिर कर देते हैं बंद

महम रोड पर दो साल ही लेयर बिछाने का कार्य किया गया था। लेयर बिछने के बाद फिर से सड़क उखाड़नी शुरू कर दी। अब सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हैं। सीवर लाइन दबाने के लिए फिर से सड़क को उखाड़ा जा रहा है। ओमप्रकाश, दुकानदार।

जाम के कारण नहीं आते हैं ग्राहक

इंजीनियरिंग वर्क्स का दुकान है। दिन भर जाम जाम लगता रहता है। लोग गाड़ी लेकर नहीं आ सकते। लोग फोन करके पूछते रहते है। विभाग भी कार्य धीमी गति से करा रहे हैं। कुछ दिन कार्य करने के बाद बंद कर देते हैं। महावीर, दुकानदार।

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