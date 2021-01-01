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वारदात:रिंढाणा गांव के राजकीय स्कूल में महीने माह बाद फिर चोर घुसे

गोहाना7 घंटे पहले
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रिंढाणा गांव के राजकीय स्कूल में करीब सात माह बाद फिर चोर घुसे लेकिन चौकीदार जग जाने से भाग गए। आरोपियों की संख्या दो बताई जा रही है। बरोदा थाने में दी शिकायत में प्रधानाचार्य बलजौर सिंह बताया कि रात को दो चोर स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर चौकीदार कैलाश सो रहा था। चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़ दिया। इसकी आवाज सुनकर चौकीदार जग गया और कार्यालय पर पहुंच गया।

चौकीदार के शोर करने पर आरोपी फरार हो गए। सात माह पहले भी स्कूल में चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उस समय आरोपी स्कूल से कंप्यूटर सिस्टम, इनर्वटर, बैट्री, सिलेंडर और कागजात चोरी करके फरार हो गए थे।

गंगाना के खेतों से मोटर चोरी

गंगाना के खेतों से चोर बिजली की मोटर से तार चोरी कर से गए। किसान गंगाना गांव निवासी मंगल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह गांव में खेती करता है। 29 जनवरी की रात को चोर खेत के अंदर घुस गए।

आरोपी ट्यूबवेल पर लगी बिजली की मोटर और तार चोरी कर ली। इसी तरह से महताब के खेत दो मोटर, सत्यवान की एक और धूप सिंह की दो मोटर चोरी हुई है। किसानों ने पुलिस से आरोपी की तलाश करने की मांग की है।

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