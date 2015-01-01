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नमन:काकोरी एक्शन के शहीदों को प्रदर्शनी लगाकर दी श्रद्धांजली

गोहानाएक घंटा पहले
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काकोरी एक्शन के शहीदों की याद में जन चेतना मंच के सदस्यों ने गुरूवार को सांप्रदायिक सौहार्द प्रदर्शनी निकाली। प्रदर्शनी को ट्रैक्टर-ट्राली पर सजाकर डॉ. सीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहीदों की प्रदर्शनी शहर और विभिन्न गांवों में दिखाई गई। डॉ. सीडी शर्मा ने युवाओं को शहीदों के आदर्शों का अनुशरण करने का संदेश दिया।

संगठन द्वार प्रत्येक वर्ष काकोरी एक्शन के शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस बार कोरोना महामारी का संक्रमण होने के कारण भवन में प्रदर्शनी नहीं लगाई गई। इस बार शहीदों की प्रदर्शनी एक ट्रैक्टर-ट्राॅली पर लगाकर विभिन्न गांवों में घुमाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्रांतिकारियों की प्रदर्शनी देख सकें। उन्होंने कहा कि सन 1925 में काकोरी स्टेशन के नजदीक क्रांतिकारियों द्वारा लुटे गए सरकारी खजाने को काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है।

काकोरी एक्शन में क्रांतिकारी राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकूर रोशन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काकोरी में सरकारी खजाने की लूट की घटना में शामिल क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने 17 व 19 दिसंबर को फांसी की सजा दी थी। क्रांतिकारियों की याद में ही प्रतिवर्ष प्रदर्शनी लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस अवसर पर डॉ. सुनीता त्यागी, नरेश विरोधिया, सूरजभान, संदीप कालड़ा आदि उपस्थित थे।

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