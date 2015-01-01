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सुविधा:गंदा पानी ड्रेन में नहीं गिरा सकेंगे ग्रामीण, सोनीपत ब्लाक के सात गांवों में वैट लैंड बनाकर ट्रीट होगा पानी

साेनीपत30 मिनट पहले
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  • दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तैयार करेगा जनसंख्या के हिसाब से वैट लैंड का डिजाइन

गांव से निकले वाले गंदे पानी को ग्रामीण अब ड्रेन में नहीं गिरा सकेंगे। एनजीटी इस पर सख्त हो गई है। इसलिए अब सरकार ने गांव के गंदे पानी को ट्रीट कर खेती में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। योजना के तहत सोनीपत ब्लाक के कई गांवों में बनने वाली नाली व वेट लैंड के लिए टेंडर भी अलॉट कर दिया है। इस योजना से जहां ड्रेन साफ रहेंगी, वहीं गांव के आसपास गंदगी भी नहीं रहेगी। गांव की आबादी के अनुसार यह वैट लैंड बनाए जाएंगे।

दिल्ली का प्रोफेसर तैयार करेगा डिजाइन

गांव के पानी को ट्रिट करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। जो जिस वैट लैंड पर गंदे पानी को ट्रिट किया जाएगा, उसका डिजाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सीआर बाबू करेगा। गांव की आबादी के अनुसार वैट लैंड का साइज होगा। जहां आबादी ज्यादा होगी, वहां जगह ज्यादा इसके लिए रखी जाएगी।

यह है बजट

बड़े गांवों में करीब 44 लाख, छोटे गांवों में 8 से 10 लाख खर्च होंगे। भठगांव में करीब 44 लाख खर्च होंगे। नाली बनाने के साथ वैट लैंड तैयार होगी। नालियां के जरिये पानी वैट लैंड तक आएगा।

यह नुकसान गंदा पानी ड्रेन में डालने के

यह पानी सीधा नदी में जाता है। जो आगे लोग इस्तेमाल करते हैं। जिससे बीमार होने व चर्म रोग होने का खतरा रहता। इसके साथ जिन गांवों के पास से ड्रेन गुजरती है, वहां गंदा पानी इसमें डालने से बदबू रहती है।

एनजीटी के आदेश हैं कि गंदा पानी ड्रेन में नहीं डालना। अब उन गांवों में वैट लैंड तैयार कर पानी को ट्रीट किया जाएगा, जहां से ड्रेन गुजरती है। ट्रीट पानी का इस्तेमाल खेती में हो सकेगा। इससे गांवों में स्वच्छता रहेगी। यह योजना ग्रामीणों के लिए हितकारी है। टेंडर अलॉट हो गए हैं, अब तेजी से काम करवाया जाएगा। लक्ष्मीनारायाण बोहरा, अतिरिक्त एसडीओ पंचायती राज सोनीपत।

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