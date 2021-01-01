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लोग हो रहे परेशान:निकासी नहीं होने से गली में जलभराव

गोहाना3 घंटे पहले
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मीनाक्षी कॉलोनी में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। घरों से निकलने वाला पानी गली में भरा रहता है। कॉलोनी की कच्ची गली में जलभराव होने से लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी में सरभंगी बाबा रविंद्र गिरी का मंदिर बना हुआ है।

कच्ची गली होने के कारण इसमें पानी भरा रहता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद के अधिकारियों से गली निर्माण की मांग की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

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