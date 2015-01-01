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कोविड-19:शिक्षक सहित कोरोना के 110 नए केस आए

सोनीपतएक घंटा पहले
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कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को 110 नए केस आए। इसके साथ ही 160 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना का कुल आंकड़ा 12190 पर पहुंच गया है। नए मरीजों में 26 महिला मरीज शामिल हैं। आईसीयू में 18 व वेंटिलेटर पर चार मरीज भर्ती हैं। जिले में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 953 हैं। अब तक 11181 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 56 मरीजों की मौत हुई है।

शहरी क्षेत्र में यहां मिले मरीज

सेक्टर-15 में 6, सेक्टर-14 में 2, सेक्टर-12 में 2, सेक्टर-10 में 1, सेक्टर-19 में 3, सेक्टर-23 में 1, भगत सिंह कालोनी में 1, जुवेनाईल होम में 1, इंदरा कालोनी में 1, ओल्ड महाबीर कालोनी में 2, श्याम नगर में 1, आदर्श नगर में 1, जिला न्यायालय में 2, शिवाजी कालोनी में 1, मलिक कालोनी में 1, खन्ना कालोनी में 3, ओल्ड डीसी रोड पर 1, जमालपुरा सोनीपत में 1, राज मोहल्ला में 1, आवासीय सोसायटी एल्डीको में 1, टीडीआई सिटी कुंडली में 1, एल्डीको सिटी में 1, अंसल सनसाईन काउंटी में 1, वर्धमान सोसायटी में 1, जीवन नगर में 1, गोहाना के सेक्टर-7 में 1, लक्ष्मी नगर में 1, गोहाना के मेन बाजार में 1, गन्नौर के अशोक नगर में 1, जीटी रोड गन्नौर में 1, गन्नौर के अग्रवाल अस्पताल में 1, गन्नौर के पटेल नगर में 3, गन्नौर की अनाज मंडी में 2, शास्त्री नगर गन्नौर में 1, एचएसआईआईडीसी बडी में 3, मॉडल टाउन सोनीपत में 5, राज मोहल्ला सोनीपत में 1 तथा विकास नगर सोनीपत में 1 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र में यहां मिले मरीज

गुरूकुल वाली गली खरखौदा में 1, गंगाना में 1, असदपुर में 1, चिडाना में 1, नगर में 1, माहरा में 1, भंडेरी में 1, खानपुर खुर्द में 1, चौलका में 1, रोहणा में 1, खरखौदा के वार्ड 4 में 1, फिरोजपुर बांगर में 1, गढ़ शहजानपुर में 1, बड़ी गन्नौर में 1, ब्रेक पार्टस लिमिटेड मुरथल में 5, नया बांस में 1, हलालपुर में 1, कबीरपुर में 1, महलाना में 2, भिगान में 1, बैंयापुर में 1, ककरोई में 1, बहालगढ़ में 3, जाखोली में 1, दिपालपुर में 1, विकासपुरी कबीरपुर में 1, बीएसटी गन्नौर में 1, बिचपड़ी में 1, सीएचसी खरखौदा में 1, खरखौदा के वार्ड 1 में 2 तथा बरोदा में एक कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है।

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