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कार्रवाई:150 कर्मियों का ईपीएफ-ईएसआई जमा नहीं कराया, सीएम ने एफआईआर के दिए आदेश

सोनीपतएक घंटा पहले
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  • 15 ठेकेदारों को 50 लाख रुपए देने हैं कर्मचारियों के, अब अधिकारियों ने ठेकेदारों की साेमवार को बुलाई मीटिंग

एचएसवीपी में काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों का ईपीएफ व ईएसआई जमा न करने वाले 15 ठेकेदारों पर सीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2010 से 2013 तक करीब 150 कर्मचारियाें का यह हक उन्हें नहीं दिया। यह एक्शन सीएम विंडो पर दी गई शिकायत पर लिया गया है। सख्त निर्देश दिए हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद कॉपी सीएम विंडो पर अपलोड करवाए जाएं। यह फरमान आने के बाद से एचएसवीपी कार्यालय में खलबली मच गई है। यहीं नहीं आनफानन में अब सभी ठेकेदारों की मीटिंग बुलाने की तैयारी है।

कर्मचारियों ने आंदोलन तेज किया

कर्मचारियों ने एचएसवीपी कार्यालय सेक्टर-15 में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अपना हक लेकर ही धरने से उठेंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अधिकारी अब तक इस मामले को टालते हैं। जिसके चलते उन्हें अपना हक समय पर नहीं मिल पाया। परंतु अब सीएम ने मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है तो वह पीछे नहीं हटेंगे।

करीब 50 लाख रुपए देने हैं कर्मचारियों के

राज्य प्रधान आरके नागर ने बताया कि ईपीएफओ व ईएसआई शेयर वर्ष 2010 से 2013 तक एचएसवीपी ,एजेंसी सोनीपत और कार्यकारी अभियंताओं द्वारा जमा न कराने की शिकायत पिछले वर्ष 2019 में सीएम विंडो पर दी थी l 150 कर्मचारियों के करीब 50 लाख रुपए देने हैं। लेकिन उन्हें सही जवाब नहीं मिला और न ही उन्हें संतुष्टि आज तक हुई। इसके साथ सही जवाब वापस सीएम के पास नहीं पहुंचा है। इस पर सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कार्यकारी अभियंता सोनीपत को संबंधित सभी एजेंसियों व ठेकेदारों पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। इन सभी ठेकेदारों पर आरोप है कि इन्होंने फरवरी 2010 से सितंबर 2013 में कार्यरत कर्मचारियों के नाम , उनके पिता के नाम और उनके पते नहीं दिए हैं।

धरना जारी रहेगा

धरने पर मौजूद विनोद शर्मा, सुंदर सिंह चौहान, विजेंद्र शर्मा, सुरेश रोहिल्ला ,विजेंद्र रेवाल, ध्रुव कुमार, रामपाल, जोगिंदर सिंह, महेंद्र सिंह शर्मा, रमेश कुमार, पुष्पेंद्र शर्मा, अरुण कुमार, ओम प्रकाश, रमेश काला, समय सिंह, सोमेश, राहुल, अशोक, राजेंद्र सिंह, राकेश, पुष्कर नागर, टीनू , शमशेर सिंह, सतीश मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल जाता अश्निचितकालीन धरना जारी रहेगा।

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