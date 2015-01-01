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जहरीली शराब का मामला:अवैध शराब फैक्ट्री के 2 पार्टनर भी गिरफ्तार, ईएनए एल्कोहल डालकर 20 रुपए में तैयार करते एक बोतल

सोनीपत3 घंटे पहले
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  • स्कूटी व बाइक पर अंधेरा होने के बाद सप्लाई होती थी अवैध खर्दों पर शराब
  • परचून दुकानदार व सब्जी बेचने वालों को कमीशन का लालच देकर जोड़ा

नैनातितारपुर में चल रही शिक्षक की अवैध शराब फैक्ट्री के दो पार्टनरों अजीत निवासी सिटावली व विक्की निवासी सैदपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि शराब तैयार करने का काम नरेश और सेठा करते थे। जबकि जसराना का लीला ठेकों व खुर्दों पर सप्लाई देता था। ये तीनों अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

पुलिस के अनुसार शहर के कॉलोनियों के अलावा गुमड़ भी यहीं से शराब गई थी। गुमड़ में यह सप्लाई राजीव के खुर्दे पर देते थे। पुलिस ने इंडियन कॉलोनी में खुर्दा चलाने वाले पवन को भी गिरफ्तार कर लिया है। वह लीला से शराब लेता था। इस मामले में बनी एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी रवींद्र ने बताया कि अब तक अलग-अलग 20 एफआईआर की हैं। 20 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है।

शनिवार को भी 20 सैंपल

आबकारी व कराधान विभाग की चार जिलों की टीमों ने 75 से अधिक ठेकों से सैंपल लिए हैं। टीमों ने शनिवार को भी 10 ठेकों से 20 सैंपल भरे हैं। इससे पहले 55 सैंपल भरे थे।

शराब न पीने की कराई मुनादी

जहरीली शराब न पीने के लिए शहर में लाउडस्पीकर लगाकर मुनादी कर लोगों को बताया जा रहा है कि अधिकृत शराब ठेके से ही शराब खरीदकर पीएं। अवैध खुर्दो या अन्य जगह से शराब खरीदकर न पीएं। शास्त्री काॅलोनी, मयूर विहार, श्यामनगर, मोहननगर आदि जगहों से शराब खरीदने वालों को सजग किया जा रहा है।

ईएनए केमिकल डालकर बनाते थे शराब

पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री से जो केमिकल मिला है उसे आरोपियों ने ईएनए बताया है। इसकी ज्यादा मात्रा जहर हो जाती है। तैयार शराब जैसा रंग चढ़ाने के लिए चीनी को गर्म करके इसमें डाला जाता है। एक रुपए का ढक्कन व एक रुपए की बोतल आती थी। फैक्ट्री में एक बोतल शराब तैयार करने में 20 रुपए खर्च आता था, जिसे लोगों को 100 से 110 रुपए में बेचा जाता था। कच्चा माल कहां से आता था इसकी जानकारी अभी नहीं हुई है। केमिकल की लैब में जांच कराई जा रही है।

स्कूटी , बाइकों से सप्लाई, सब्जी वाला, परचून वाला बेचते थे शराब

आरोपी लीला उर्फ जसराना, अजीत, विक्की, नरेश, सेठा ने जिले भर में अपना जाल फैला रखा था। इन्होंने कमीशन पर परचून दुकानदार और सब्जी वालों को जोड़ा रखा था। लीला ने कोर्ट काम्पलेक्स चौकी के शास्त्री कालोनी एक्सटेंशन नजदीक शुगर मिल रोड आदि क्षेत्रों में अपना ठिकाना बना रखा था।

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