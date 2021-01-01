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कोविड-19:कोरोना के 5 नए केस आए, 352 को लगाई गई वैक्सीन, 3 मरीज हुए ठीक

सोनीपत2 दिन पहले
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सोनीपत. वैक्सीनेशन करते हुए एक हेल्थ कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
सोनीपत. वैक्सीनेशन करते हुए एक हेल्थ कर्मचारी।
  • जिले में कुल 8499 हेल्थ वर्करों में से 7074 को लगी वैक्सीन

कोरोना वायरस को हराने के लिए जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को प्रथम फेज के 352 कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में अब तक 7074 को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रथम फेज के तहत कुल 8499 को वैक्सीन लगनी है। इसके साथ कोरोना के पांच नए केस आए। कोरोना के कुल केस बढ़कर अब 14959 हो गया है। तीन मरीजों ने कोरोना को हराया है। कोरोना को अब तक 14840 मरीज हरा चुके हैं।

किसी सेंटर पर कितनी लगी वैक्सीन

दुभेटा में 8, बिधलान में 9, फरमाना में 10, पुरखास में 11, गोहाना में 15, बेगा में 19, सेक्सेना में 20, खरखौदा में 23, सिविल अस्पताल में 28, लाठ में 29, बढ़खालसा में 30, टयूलिप में 30, हलालपुर में 40 व बीपीएस खानपुर मेडिकल काॅलेज में 80 को वैक्सीन लगाई गई। इन सेंटरों पर 230 को वैक्सीन लगाने का टारगेट था, जबकि यहां 352 को वैक्सीन लगाई गई।

किस दिन कितने को लगी वैक्सीन

  • तारीख वैक्सीन लगी
  • 16 जनवरी 431
  • 18 जनवरी 700
  • 19 जनवरी 1155
  • 20 जनवरी 436
  • 21 जनवरी 1044
  • 22 जनवरी 624
  • 23 जनवरी 147
  • 25 जनवरी 1730
  • 27 जनवरी 49
  • 28 जनवरी 406
  • 29 जनवरी 352

यहां मिले कोरोना के केस

देव नगर सोनीपत में एक, सरस्वती विहार सोनीपत में एक, नरेन्द्र नगर सोनीपत में एक , कोट मोहल्ला सोनीपत में एक , गांव नाहरी में एक केस मिला।

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