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निर्देश:लघु सचिवालय में कर्मचारियों की पार्किंग में वाहन पार्क पर ‌500 जुर्माना, वाहन जब्त भी हो सकता

सोनीपत7 घंटे पहले
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सोनीपत. लघु सचिवालय में लगाया गया होर्डिंग्स। - Dainik Bhaskar
सोनीपत. लघु सचिवालय में लगाया गया होर्डिंग्स।
  • एसपी द्वारा परिसर में होर्डिंग्स लगा दी सूचना

लघु सचिवालय में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोगों के लिए परिसर में पेड पार्किंग बनाई गई है, लेकिन पार्किंग शुल्क से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग रौब जमाकर कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थान पर वाहनों को पार्क कर देते हैं। जिसकी वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों को कई बार पार्किंग का स्थान नहीं मिलता है।

कर्मचारियों और अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दी। एसपी सोनीपत द्वारा परिसर में होर्डिंग्स लगा दिया गया है। जिसके तहत उक्त परिधि में निजी वाहन पार्क करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन जब्त भी किया जा सकता है। निर्देश में कहा गया है कि निजी वाहन चालक इस स्थान पर वाहनों की पार्किंग नहीं करें। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

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