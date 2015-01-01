पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोविड-19:कोरोना के 74 नए केस मिले, 10726 पर पहुंचा आंकड़ा

सोनीपत35 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। शनिवार को 74 नए पॉजिटिव केस आए। नए मरीजों में 20 महिला मरीज भी शामिल हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 10726 हो गया है। 75 मरीजों ने कोरोना काे हराया भी है। अब तक जिले में 9932 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 53 लोगाें की जिले में मौत हुई है और कुल एक्टिव केस 741 हैं। आईसीयू में 12 व वेंटिलेटर पर 3 मरीज भर्ती हैं।

शहरी क्षेत्र में यहां मिले मरीज

पटेल नगर सोनीपत में एक, सेक्टर 15 में 4, जीवन विहार सोनीपत में दो, भगत काॅलोनी में एक, चिंतपूर्णी काॅलोनी में एक, प्रगति नगर सोनीपत में एक, जवाहर नगर में एक, विशाल नगर में एक, इंदरा काॅलोनी में 2, जिला कोर्ट में 2, कच्चे क्वार्टर में एक, अशोक नगर में एक, कोट मोहल्ला में एक, गोहाना की काठ मंडी में एक, संत नगर में एक, मेन बाजार में एक, गोहाना में एक, ओल्ड बस स्टेंड गोहाना में एक, उत्तम नगर में 2 संक्रमित मिले।

ग्रामीण क्षेत्र में यहां मिले मरीज

गांव लहराड़ा में एक, सीआरपीएफ कैम्प में एक, खरखौदा के वार्ड-9 में दो, तथा वार्ड-2 में एक तथा वार्ड-5 में 3, जटौला में एक, रूखी में एक, थाना कलां के राजकीय स्कूल में एक, सबौली में दो, छतेहरा में एक, बैंयापुर में 3, नाहरा में एक, बिधल में एक, टीडीआई सिटी राई में छह, ओमेक्स सिटी में दो, खानुपर कलां में एक, जुआं में एक, जाजी में एक, महीपुर में एक, लिबासपुर में एक तथा टेहा में एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें