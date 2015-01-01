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जहरीली शराब का मामला:नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन सख्त, डिस्टीलरी से लेकर ठेके तक शराब की निगरानी बढ़ाई

सोनीपत5 मिनट पहले
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शहर में एक शराब का ठेका।
  • डिस्टीलरी से ठेके तक शराब पर होगी सीसीटीवी से ऑनलाइन निगरानी
  • नकली शराब से मौतें होने से आबकारी व कराधान विभाग ने पंजीकृत ठेकों पर आने वाली शराब की बढ़ाई निगरानी

जिले में नकली जहरीली शराब से मौत के बाद जागी पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध व नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नई प्लानिंग की है। सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए डिस्टीलरी से ठेके पर बिक्री होने तक का रिकॉर्ड लिया जाएगा। इसमें सभी डिस्टीलरियों को सीसीटीवी से लैस करने का आदेश दिया गया है। इसमें शराब बनाने से लेकर निकलने तक सभी कार्य सीसीटीवी के निगरानी मेंं होंगे।

इसको ऑनलाइन जोड़कर ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम पर चलाया जाएगा। इसका पासवर्ड विभाग के डीईटीसी को देना होगा। जिससे वह किसी भी समय कहीं का जायजा ले सकेंगे। डिस्टीलरी में नियमित रूप से नौ से पांच बजे तक इंस्पेक्टर तैनात रहेंगे जिनकी निगरानी में ही शराब की गाड़ियां निकलेंगी। वैसे पहले भी इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब इसका कड़ाई से पालन होगा। इसी तरह से एल-1 पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।

सभी नियम के मुताबिक कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसमें डिस्टीलरी के साथ एल-1 और एल-13 सहित ठेकों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। सही शराब मुहैया कराना विभाग की जिम्मेदारी है। लोग भी पंजीकृत ठेकों से ही शराब खरीदें, विभाग द्वारा सैंपलिंग की पजा रही है। नरेश कुमार, डीईटीसी आबकारी व कराधान विभाग, सोनीपत।

सतर्कता : नियमित रूप से होगी शराब की सैंपलिंग

आबकारी व कराधान विभाग ने सभी ठेकेदारों की मीटिंग लेकर उन्हें चेताया है कि किसी भी प्रकार से ठेकों से गड़बड़ शराब पाई जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। जिले भर में 144 शराब के ठेके हैं। परमिट और पास से लाई जाने वाली शराब से कोई गड़बड़ी होने पर गोदाम का संचालक जिम्मेदार होगा। सभी को हर महीने सभी ब्रांड की सैंपलिंग कराने का निर्देश दिया गया है। जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

नैनातितारपुर की चौपाल से सटी अवैध फैक्ट्री से रात में होती थी शराब की निकासी

नैनातितारपुर गांव में जहरीली शराब की फैक्ट्री करीब 65 गज के मकान में चल रही थी। यह मकान गांव की चौपाल से सटा हुआ है। लेकिन ग्रामीणों की इसकी जानकारी नहीं थी। गांव वालों की पूछताछ में पता चला है कि शराब रात को बाहर निकाली जाती थी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया भगवान का शुक्र है गांव में किसी को आरोपियों ने शराब नहीं दी, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो जाती। कुछ लोगों में कहा रात को गाड़ी आने की आवाज तो होती थी। लेकिन यह नहीं पता था कि यहां से तैयार की गई अवैध शराब को निकाला जा रहा है।

मुख्य सप्लायर तक नहीं पहुंच पाई पुलिस

अवैध शराब के मामले में पुलिस अभी तक मुख्य सप्लायर लीला जसराना तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि इस केस में आरोपी की गिरफ्तारी अहम है। इस आरोपी से शराब के अन्य खुर्दो के बारे में व छोटे सप्लायर के बारे में जानकारी मिलेगी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

पोस्टमार्टम न कराने वाले 18 मृतकों का पता चला

एसपी जश्नदीप रंधावा ने बताया कि जिनके पोस्टमार्टम नहीं हुए ऐसे 18 मृतकों का पता चला है। इन सबके परिजनों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। इस मामले के मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। दो आरोपी लीला जसराना व सेठा की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

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