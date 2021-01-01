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हादसा:बाइक सवार युवक को कैंटर ने पीछे से मारी टक्कर, युवक की हुई मौत

सोनीपत2 दिन पहले
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रतनगढ़ से शहर सोनीपत की तरफ आ रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। युवक के पिता ने मामले की शिकायत मोहाना थाना पुलिस काे दी।

रामकिशन ने बताया कि वह मूल रूप से जींद का रहने वाला है। इस समय शास्त्री कॉलोनी सोनीपत में रहता है। उसने डेयरी कर रखी है। उसका छोटा बेटा संदीप उर्फ दीपू (30 वर्ष) रतनगढ़ गांव के रजनीश के साथ पराली खरीदने व बेचने का काम करता था। है। रजनीश ने फोन करके पराली काटने के बाबत संदीप को गांव रतनगढ़ बुलाया था।

शाम करीब चार बजे बेटा संदीप बाइक से रतनगढ़ अड्डा से सोनीपत की तरफ चला था। रास्ते में लापरवाही और तेज रफ्तार चल रहे कैंटर चालक ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। उसका बेटा बाइक से सड़क पर जा गिरा औऱ कैंटर का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया। बेटे के पार्टनर रजनीश ने दुर्घटना के बारे में फोन पर सूचना दी। उसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन उसकी मौत हो गई।

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