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  • Case Average Reduced, Death Increased, 100 Patients Were Found Daily In November, Total 11 Deaths, 67 Cases This Month, Total 12 Deaths

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कोरोना का खतरा:केस का औसत घटा, मौत बढ़ी, नवंबर में रोजाना मिले थे 100 मरीज, कुल 11 मौत, इस माह 67 केस, कुल 12 मौत

साेनीपत32 मिनट पहले
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  • नए 35 केस आए, कोरोना का कुल आंकड़ा 14348 हुआ

कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। गुरुवार को कोरोना वायरस के 35 नए केस आए। इनमें 12 महिला मरीज भी शामिल हैं। पॉजिटिव मामलों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14348 हो गया है। हालांकि नवंबर के मुकाबले कोरोना के केसों में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट हर दिन 33 केसों की है। नवंबर में हर दिन 100 की औसत से मरीज मिल रहे थे। जबकि अब हर दिन 67 की औसत से मरीज मिल रहे हैं। कोरोना को 74 मरीजों ने हराया। अब तक 13747 मरीज ठीक हो चुके हैं। आईसीयू में 14 व वेंटिलेटर पर 2 मरीज भर्ती हैं।

कोराेना के एक्टिव केसों में गिरावट

कोरोना के एक्टिव केसों में गिरावट आई है। एक दिसंबर को जिले में एक्टिव केस 757 थे। जबकि 17 दिसंबर को काेरोना के एक्टिव केस 525 रह गए। 232 केसों की कमी है।

अस्पताल में दवा संकट: निमोनिया के बाद रैबीज के इंजेक्शन भी खत्म

नागरिक अस्पताल में निमोनिया के बाद अब रैबीज के इंजेक्शन भी खत्म हो गए हैं। जबकि बाहर यह इंजेक्शन काफी महंगे है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि रैबीज के इंजेक्शन वेयर हाउस में ही नहीं है। जबकि सप्लाई वहीं से आती है। जब वहां इंजेक्शन आएंगे तभी मरीजों को यह सुविधा मिलेगी। जबकि निमोनिया व रैबीज के इंजेक्शन के लिए अस्पताल में मरीज आते रहते हैं। नागरिक अस्पताल में निमोनिया का इंजेक्शन छोटे बच्चों को तीन बार लगता है। एक डेढ़ महीना होने पर, दूसरा ढाई महीना होने व तीसरा नौ महीने पर।

यह करीब एक महीने से खत्म है। इसी तरह से कुत्ते व अन्य जानवर के काटने पर रैबीज का इंजेक्शन लगता जो अस्पताल में दो दिन से खत्म है। निमोनिया का इंजेक्शन बाहर करीब साढ़े तीन हजार व रैबीज का करीब 250 रुपए में आता है। निमोनिया का इंजेक्शन लगवाने के लिए प्रतिदिन करीब 20 से 25 और रैबीज के 10 से 12 मरीज पहुंच रहे है। पीएमओ डॉक्टर जयभगवान ने बताया कि रैबीज के इंजेक्शन खत्म है। यह इंजेक्शन वेयर हाउस से उन्हें मिलते हैं। फिलहाल वेयर हाउस में भी यह इंजेक्शन नहीं है।

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