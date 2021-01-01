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डिजिटल समस्या:इंटरनेट बंद होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर राशन वितरण बंद, व्यापारी भी परेशान

सोनीपत7 घंटे पहले
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  • 26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद से बंद जिले में इंटरनेट सेवा
  • रविवार दोपहर तक निजी कंपनियों के ब्रॉडबैंड ने भी काम करना बंद कर दिया था

प्रदेश सरकार द्वारा पांच दिन से जिले भर में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने से लोगों के व्यापार, जीवनशैली और आपसी कनेक्टिविटी नहीं होने से मायूसी है। कार्यालयों में लोग बगैर मन के बैठे नजर आ रहे हैं। मोबाइल सेवाएं बंद होने के साथ-साथ अब ब्रॉडबैंड और वाईफाई सहित फाइबर सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। पूरी तरह से काम नहीं करने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

पांच दिनों से राशन लाभार्थियों को शनिवार और रविवार को इंटरनेट सेवा बहाल होने की उम्मीद थी कि इस दिन राशन मिल जाएगा, लेकिन रविवार महीने का अंतिम दिन था। इंटरनेट सेवा चालू नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में लाभार्थी राशन से वंचित रह गए।

ट्रेनों में यात्री आरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। पेंशन, परिवार पहचान पत्र आदि बनाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऑर्डर, खरीदारी या मनोरंजन के लिए ओटीटी चैनल बाधित रहे।

व्यापारी परेशान : 500 से अधिक शोरूम में कामकाज प्रभावित

नेट न चलने से 500 से ज्यादा शो-रुम पर खरीद फरोख्त 50 प्रतिशत तक प्रभावित है। क्योंकि ब्रॉडबैंड और वाइफाई सिस्टम भी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है। शॉपिंग के लिए आए ग्राहक लौट जाते हैं। शो-रूम से बड़ा व्यापार जिले भर में होता है। यह वीकेंड पर ज्यादा होता है, लेकिन दोनों दिनों से समस्या बनी है।

बिजली बिल स्वयं नहीं भर पा रहे
बिजली निगम द्वारा लोगों को ऑनलाइन बिल भरने के लिए प्रेरित किया गया है। जिसके लिए रिफंड मिलता है। लेकिन इंटरनेट बंद होने से यह कार्य बंद हुआ तो लोग काउंटर पर पहुंचे लेकिन वहां पर पहले दिन से ही समस्या बनी है। 20 हजार से अधिक उपभोक्ता ऑनलाइन ही बिल पेमेंट करते हैं।

लोग परेशान : पीपीपी और आधार का काम रुका

परिवार पहचान पत्र बनाने और आधार कार्ड का काम तेजी से चल रहा है। अटल सेवा केंद्रों से भले ही किसी तरह से काम कर दिया जाता है। लेकिन यूजर्स के मोबाइल से वैरीफिकेशन नहीं हो पा रहा है। सामान आवागमन के लिए ई-वे अनिवार्य : जीएसटी काउंसिल द्वारा सामान के आवागमन के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता है। नेट बंद होने के कारण बडे पैमाने में इंउस्ट्रियल और कारोबारी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं।

6.5 लाख उपभोक्ता

बीएसएनएल के अधिकारी के मुताबिक जिले में सभी आपरेटर्स के करीब साढ़े छह लाख मोबाइल उपभोक्ता हैं। जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इसमें ढाई लाख बीएसएनएल है। वहीं वाईफाई कनेक्शन और ब्राॅडबैंड भी नियमित रूप से कार्य नहीं करने की वजह से परेशानी हो रही है। दोपहर तक एक निजी कंपनी का ब्रॉडबैंड बन्द भी रहा। जिससे तमाम प्रकार के कार्य पर ब्रेक लगा है।

एक दिक्कत यह भी : ओवरलोड होने से बढ़ी समस्या

ब्रॉडबैंड इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। यह नियमित रूप से चल रहा है। निजी कंपनियों की भी कोई रोक नहीं है। लेकिन मोबाइल इंटरनेट बंद होने के कारण फाइबर और ब्रॉडबैंड ओवरलोड हो गया है। जिसके कारण सही तरीके से कई बार काम नहीं कर रहा है। एक कनेक्शन से दर्जनों हैंडसेट कनेक्ट हो जा रहा है। जिसकी वजह से सेवा प्रभावित हो रही है। वाईके त्यागी, एजीएम भारतीय संचार निगम लिमिटेड सोनीपत।

राशन लाभार्थियों को समस्या

नौकरी पेशा बड़ी संख्या में लोग महीने में जब शनिवार और रविवार होता है तो वह इन्हीं दिनों में राशन लेने की सोचते हैं। इस बार इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण जिले भर में करीब 25 हजार से अधिक लाभार्थी राशन से वंचित रह गए। जिले भर में कुल सवा छह लाख सदस्यों को राशन वितरित किया जाता है।

अपॉइंटमेंट से होती है रजिस्ट्री
प्रदेश सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसके तहत 60 प्रतिशत लोग लाइन से बचने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं। इंटरनेट नहीं चलने के कारण यह कार्य भी प्रभावित हो रहा है। प्रतिदिन करीब 42 रजिस्ट्रियां होती है।

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