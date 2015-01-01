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शहर की सत्ता की जंग:कांग्रेस से बागी अशोक छाबड़ा भाजपा में शामिल, निर्दलीय भरा था मेयर पद का पर्चा

सोनीपत3 मिनट पहले
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए अशोक छाबड़ा।

नगर निगम चुनाव में मेयर का टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता और नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके अशोक छाबड़ा गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने बुधवार को निर्दलीय मेयर के लिए नामांकन किया था। लेकिन, गुरुवार को जनसभा कर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए।

दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान की पत्नी निखिता मदान ने पति का पर्चा सही पाए जाने के बाद नामांकन वापस ले लिया। अंग्रेजी व हिंदी के सेट में आवेदन करने वाले ललित बत्रा का एक पर्चा रद्द कर दिया गया। अभी 14 उम्मीदवार मेयर पद के लिए रह गए हैं। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की छंटनी के साथ चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

नामांकन के समय नहीं था एक भी रुपया

बसपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ रहे धर्मबीर ने नामांकन दाखिल किया तो उनके पास कैश में एक रुपया नहीं था। उनके बैंक खाते में 10 हजार व पत्नी के खाते में 5 हजार रुपए थे। पेशे से मजदूर धर्मबीर ने वार्षिक आय 15 हजार बताई है।

चुनाव में राई बार के प्रधान सहित चार वकील भी

चुनाव में चार वकील मेयर पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। इसमें राई बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश सरोहा, सोनीपत बार के पूर्व उपाध्यक्ष संदीप मलिक, एडवोकेट सुशील कुमार व धर्मबीर चोटीवाला शामिल है।

बिना कार के हैं निखिल मदान, बत्रा के पास है वरना गाड़ी

नामांकन पत्र के साथ दिए संपत्ति के ब्योरे के अनुसार कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल की वार्षिक आय 40 लाख है, भाजपा के ललित बत्रा की वार्षिक आय 9 लाख है। निखिल की चल संपत्ति एक करोड़ तो बत्रा की चल संपत्ति साढ़े दस करोड़ है।

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