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राहत:कोरोना दूसरी बार जीराे, कुल एक्टिव केस 25 रह गए हैं, 7 मरीज हुए ठीक

सोनीपत7 घंटे पहले
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कोरोना वायरस लगातार हार रहा है। जनवरी माह के अंतिम दिन रविवार को कोरोना का एक भी केस नहीं आया। जनवरी में दूसरी बार कोरोना जीरो रहा। इससे पहले 23 जनवरी को कोरोना का एक भी केस नहीं आया था। कोरोना को सात मरीजों ने हराया है। जिले में अब कोरोना के 25 एक्टिव केस ही बचे हैं। अब तक कोरोना के कुल 14963 कोरोना मिले हैं व 85 मरीजों की मौत हुई है।

कोरोना को अब तक 14853 मरीज हरा चुके हैं। कोरोना की औसत हर दिन आठ की रह गई : जनवरी में कोरोना की रफ्तार लगातार घटी। कोरोना के हर दिन आठ की औसत से मरीज मिले। जनवरी में कुल 252 केस आए। 7 माह बाद कोरोना की रफ्तार कम हुई। सितंबर में एक ही दिन में थे 218 केस : 11 सितंबर जिले में एक दिन में 218 कोरोना संक्रमित मिले थे। सितंबर में कोरोना की रफ्तार से सब परेशान थे।

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