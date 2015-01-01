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कोविड-19:कोरोना के 98 नए केस आए, 71 मरीज ठीक हुए, कोराेना का आंकड़ा बढ़कर 11312 हुआ

सोनीपत4 मिनट पहले
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कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को कोरोना के 98 नए मरीज आए। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 11312 हो गया है। नए मरीजों में 27 महिला मरीज शामिल हैं। 71 मरीज ठीक भी हुए। अब तक जिले में 10330 मरीज ठीक हो चुके हैं। जबकि 54 की अब तक मौत हुई है। आईसीयू में 20 व वेंटिलेटर पर एक मरीज भर्ती है। जिले में कुल एक्टिव केस अब बढ़कर 928 हो गए हैं।

भीड़ के साथ बढ़ा खतरा: शहरी क्षेत्र में यहां मिले

सेक्टर-15 सोनीपत में पांच, सेक्टर-12 सोनीपत में एक, सेक्टर-23 सोनीपत में छ:, काठमंडी सोनीपत में एक, इंद्रलोक काॅलोनी सोनीपत में एक, पंचम नगर सोनीपत में एक, सेक्टर-14 सोनीपत में तीन, जीवन नगर सोनीपत में एक, राजीव काॅलोनी सोनीपत में एक, टीडीआई सोनीपत में एक, चार मरला सोनीपत में एक, इंद्रपुरी सोनीपत में एक, सैनीपुरा सोनीपत में एक, विष्णु नगर गोहाना में पांच, आर्य नगर सोनीपत में एक, आदर्श नगर सोनीपत में दो, औमेक्स सिटी सोनीपत में दो, राम नगर सोनीपत में दो, राज मोहल्ला सोनीपत में एक केस की पुष्टि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र में यहां मिले मरीज

गांव बहालगढ़ में आठ, मुरथल में एक, मोहम्मदाबाद में दो, श्यामाबाद में दो, बींसवामील में दो, राई में एक, सोहटी में दो, खरखौदा के वार्ड-07 में दो, सिसाना में एक, सैदपुर में एक, सिलाना में दो, अहीर माजरा में एक, धतूरी में एक, बड़ी में दो, भठगांव में एक, तुर्कपुर में एक, बुटाना में एक, राई में एक तथा गांव असावरपुर में एक नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है।

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