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नई व्यवस्था:बिजली चोरी रोकने को निगम का नया प्लान, जिलेभर में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, शहरी क्षेत्र के 90 हजार उपभोक्ताओं से होगी शुरुआत

सोनीपत30 मिनट पहले
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उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जिलेभर में बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार टीमें बनाकर छापामार कार्रवाई की जा रही है। महीने भर में 250 से अधिक बिजली चोरों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इसे स्थाई रूप से रोकने के लिए निगम द्वारा अब जिलेभर में स्मार्ट मीटर लगाने का प्लान बनाया गया है। यह योजना यूएचवीबीएन में पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है।

इसके बाद सोनीपत में शुरू की जाएगी। इससे जहां बिजली चोरी करने पर निगम के अधिकारियों को डायरेक्ट ही सर्वर के माध्यम से पता चल जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं को बिल अदायगी के बाद भी निगम द्वारा अगर बिजली बिल भेज दिया गया है तो उपभोक्ता बारकोड से अपने बिल संबंधी जानकारी पा सकेगा। जिले भर में करीब साढ़े तीन लाख बिजली उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही निगम की मैनपावर भी घटेगी।

बिजली निगम का सोनीपत सर्कल में हर महीने करीब 35 प्रतिशत का लाइन लॉस है। वास्तव में यह बिजली चोरी है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने अपनी भाषा में इसे तकनीकी नाम दिया है। जिलेभर में प्रति दिन इन दिनों करीब 80 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। जिसका 35 प्रतिशत लाइन लॉस का मतलब है हर महीने करीब 30 लाख यूनिट बिजली की चोरी होती है। हालांकि इसमें करीब 15 फीसदी बिजली पेड़ों की टहनियों और नंगे तारों पर ओस आदि पड़ने से भी लॉस होती है।

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