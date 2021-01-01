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नियुक्ति:छोटूराम विवि में डीक्रूटा टीम ने ली जिम्मेदारी, डॉ. प्रदीप बने प्रधान

सोनीपत2 दिन पहले
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दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालच, मुरथल के कुलपति प्रो. राजेंद्रकुमार अनायत ने कहा कि संगठन को हमेशा परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने वाले संगठन को हमेशा सफलता मिलती है।

कुलपति प्रो. अनायत दीनबंधु छोटूराम टीचिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर टीचिंग यूनियन के सदस्यों को संबांधित कर रहे थे। इससे पूर्व कुलपति प्रो. अनायत ने विश्वविद्यालय में डीक्रूटा के कार्यालय का उद्घाटन किया।

अबकि बार डाॅ. प्रदीप सिंह डीक्रूटा के प्रधान बने हैं। एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने शपथ भी ली। कुलपति ने कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल ढलकर बांस स्वयं को बचा कर रख पाता है। कुलपति प्रो.अनायत ने कहा कि जो भी चुनौतियां आएंगी,विश्वविद्यालय प्रशासन टीचिंग एसोसिएशन के साथ बैठकर समाधान करेंगे।

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