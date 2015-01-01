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घोटाला:किसानों को मिलने वाला अनुदान निजी कंपनी के खातों में भेज दिया, डीएचओ को किया सस्पेंड

सोनीपतएक घंटा पहले
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जिला बागवानी विभाग द्वारा कागजों में मल्चिंग पेपर लगवाकर लाखाें रुपए का घपला करने के आरोप में जिला उद्यान व बागवानी अधिकारी डाॅ. अंशुल को सस्पेंड कर दिया है। बागवानी व उद्यान विभाग पंचकुला से जारी आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से कुर्सी से हटा दिया गया है। इनके स्थान पर रोहतक बागवानी में तैनात जिला उद्यान एवं बागवानी अधिकारी हवा सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सोनीपत का सौंपा गया है।

इस तरह से प्रस्तावित था कार्य

जिले के लगभग 500 किसानों ने आधुनिक खेती करने के लिए एमआईडीएच स्कीम के तहत खेत में मल्चिंग पेपर लगवाने को मार्च 2020 में आवेदन किया था। बागवानी विभाग के पास 1366 हेक्टेयर जमीन में मल्चिंग पेपर लगवाने के लिए किसानों के आवेदन आए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसानों ने बागवानी विभाग के कार्यालय में मल्चिंग पेपर लगवाने पर सरकार से मिलने वाली 16 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि के बारे में जानकारी मांगी। लेकिन उनकी अनुदान राशि एक निजी कंपनी के खाते में भेजी जा चुकी थी। इसके लिए किसानों के फर्जी शपथ पत्र लगाए गए हैं, जिसकी शिकायत अधिकारियों के पास की गई। लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद सीएम विंडाे पर शिकायत दी।

इनकी शिकायत पर हुई कार्रवाई

गोरड़ निवासी जितेंद्र, पीपली निवासी पुनीत दहिया, उल्देपुर निवासी दलबीर सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी डाॅ. अंशुल आनंद के विरुद्ध आईएमडीएच योजना के अंतर्गत मल्चिंग शीट के वितरण व खरीद में की गई गंभीर अनियमितता की शिकायत जिला प्रशासन और सीएम विंडो पर की थी। आरोप था कि जिले में मल्चिंग शीट के लिए 16 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 250 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया था। जिसके लिए 40 लाख रुपए निर्धारित किया गया। इसकी तुलना में अधिकारी ने 243.60 हेक्टेयर के लक्ष्य को पूरा करते हुए 180 किसानों को 38.97 लाख रुपए की अनुदान राशि देनी थी जो कि अधिकारी ने बिना भौतिक सत्यापन के डीबीटी व वित्तीय नियमों का उललंघन करते हुए सीधे ही एकमात्र कंपनी को जारी कर दिया गया। कंपनी मैंसर्स पॉलीहब एग्रो इंटरनेशनल जींद के विरुद्ध भी मामला दर्ज करवा दिया गया है।

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