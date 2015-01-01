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गाइडलाइन:सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से पहले निर्देश, नहीं आएंगे आउट ऑफ सिलेबस सवाल

सोनीपतएक घंटा पहले
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कोई भी सवाल सिलेब्स के बाहर से न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वैल्यू बेस्ड परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा में कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के अलावा चैप्टर के अंदर से भी सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल चैप्टर के अंदर बने बॉक्स में से होंगे।

इसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है। स्कूलों को स्टूडेंट्स को बताना होगा। बोर्ड परीक्षा को अब कुछ ही दिन बचे हैं। सभी टीचर्स को निर्देश दिया गया है कि चैप्टर में बने बॉक्स को पढ़ाएं। सारे सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे किसी और पब्लिकेशन से नहीं. हर प्रश्न के लिए विकल्प मौजूद रहेगा।

इसलिए पहल की

पिछले सालों से आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछने की अफवाहें उड़ती रही हैं इसलिए एनसीईआरटी को प्रूप देना पड़ता है कि सवालों को सिलेबस के अंदर से ही पूछा गया है. इस तमाम बातों से बचने के लिए सीबीएसई ने परीक्षा शुरू होने के पहले ही स्कूलों को निर्देश दिया है।

सभी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे सवाल

10वीं और 12वीं के सभी विषयों में वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे. बारहवीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में सभी विषय में वैल्यू बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। वैल्यू बेस्ड प्रश्न आठ से 12 अंक के होंगे। वहीं 10वीं के भी सभी विषय में वैल्यू बेस्ड प्रश्न 8 से 10 अंक के पूछे जाएंगे।

इस व्यवस्था से स्टूडेंट्स को काफी राहत मिलेगी। इसके लिए टीचर्स को अब अवेयर किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स को जानकारी दे रहे है। इस समय स्टूडेंट्स को सिलेबस को गंभीरता से पढ़ना होगा। वीके मित्तल, अध्यक्ष, सहोदय।

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