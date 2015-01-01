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सुविधा:31 दिसंबर तक प्राॅपर्टी टैक्स भुगतान करने पर ब्याज से मिलेगी मुक्ति

सोनीपत42 मिनट पहले
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शहरी निकाय विभाग ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत अब 31 दिसंबर तक प्राॅपर्टी टैक्स भुगतान करने पर लोगों को ब्याज से मुक्ति मिलेगी। विभाग की ओर से पहले तीन बार छूट की अवधि को बढ़ाया जा चुका था, जिसके तहत 30 नवंबर तक अंतिम तिथि थी, जिसे अब 31 दिसंबर तक किया गया है। विभाग की ओर से बढ़ाई गई इस अवधि का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिन्होंने 30 अक्टूबर से अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है।

विभाग की ओर ऐसे लोगों को राहत देने के लिए अब उन्हें मैसेज देने का फैसला किया है, जिससे उन्हें परेशानी नहीं हो। निगम में इस दाैरान 58 लोगों ने टैक्स जमा किया है। इन सभी को आश्वस्त किया जा रहा है कि उन्हें भी छूट का लाभ मिलेगा और जो बिल भुगतान अभी किया गया है।

15 करोड़ का लक्ष्य

नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स का वार्षिक लक्ष्य 15 कराेड़ से करीब साढ़े करोड़ रुपए दूर है। निगम के पास अब तक साढ़े सात करोड़ रुपए ही प्रॉपर्टी टैक्स पहुंचा है।

निगम ने की एक्शन की तैयारी

प्रॉपर्टी टैक्स भरने काे लेकर कम हो रहे रूझान को देखते हुए नगर निगम ने अब एक्शन भी तैयारी की है। 125 से ज्यादा पांच लाख से अधिक बकायदारों के खिलाफ नगर निगम दीपावली के बाद अभियान चलाएगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स भी संयुक्त आयुक्त की अगुवाई में बनाई जा रही है।

शहरी निकाय विभाग की ओर से प्रॉपटी टैक्स में छूट लेकर समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। निगम की ओर से सभी को नोटिस जारी किए हैं, बड़े बकायादारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। सुभाष चन्द्र, संयुक्त आयुक्त,नगर निगम, सोनीपत।

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