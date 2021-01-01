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आंदोलन का समर्थन:कुंडली बॉर्डर पर किसानों को वितरित किया दूध

सोनीपत3 घंटे पहले
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समाजसेवी ललित पंवार ने कहा कि कृषि के काले कानूनों के खिलाफ संघर्षरत किसानों की जीत निश्चित है, जबकि तानाशाही सरकार की हार तय है। बेसक सरकार हठधर्मिता दिखाकर किसानों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हो लेकिन किसान पहले से भी मजबूत होकर काले कानूनों के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। पंवार ने बुधवार को कुंडली बॉर्डर पहुंचकर किसानों को दूध वितरित किया। इस दौरान काला नम्बरदार, रवि दहिया, अतुल, अंकेश राठी, संजय, मनोज सहित अन्य मौजूद रहे।

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