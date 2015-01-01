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सख्ती:शहर में 25 हजार से अधिक दुकानदार, मात्र 2700 ने ही लिया है ट्रेड लाइसेंस, अब निगम भेजेगा नोटिस

सोनीपत3 घंटे पहले
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शहर में हजारों दुकानें-व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं। करीब 25 हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल 2700 व्यक्तियों ने ही ट्रेड लाइसेंस बनवाया है। शेष प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे हैं। आय बढ़ाने में लगा निगम ने ट्रेड लाइसेंस नहीं होने से प्रति वर्ष एक करोड़ के करीब आर्थिक नुकसान का अनुमान लगया है। 2700 प्रतिष्ठानों से नगर निगम को इस साल फीस के तौर 17 लाख रुपए की आमदनी हुई है।

अब ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए बाजारों में दुकानदारों को नोटिस भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने नगर निगम के एक्ट 1994 के प्रावधानों के तहत नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया हुआ है। बिना ट्रेड लाइसेंस के किसी व्यक्ति को कारोबार संचालित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, लेकिन शहर में भी बैगर ट्रेड लाइसेंस के दुकानें चल रही हैं। ट्रेड लाइसेंस की फीस 65 से दो हजार रुपए तक है। यह लाइसेंस ठेला पर कार्य करने से लेकर बड़े व्यापारी तक के लिए अनिवार्य है। निगम द्वारा 16 टीमों का गठन किया गया है।

बाजारों में ट्रेड लाइसेंस बनवाने के नोटिस जारी करने पर जिला व्यापार मंडल पदाधिकारी रविंद्र सरोहा ने कहा कि कोरोना महामारी में मंदा झेल रहे दुकानदारों पर ट्रेड लाइसेंस थोंप ना व्यापारी के लिए परेशानी भरा है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि ट्रेंड लाइसेंस लेने से दुकानदारों को कई तरह की सहूलियत होती है। आवेदन करने पर रसीद तुरंत काट दी जाती है और एक सप्ताह में ट्रेड लाइसेंस बना दिया जाता है। दुकानदार का अगर आग लगने इत्यादि कारणों से नुकसान होता है, तो उसे बीमा क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा बिजनेसमैन को बैंक से लोन लेने के लिए लिमिट बनवानी है, तो ट्रेड लाइसेंस का होना जरूरी है।

जीएसटी से पहले ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी

जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने से पहले व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों के पास ट्रेड लाइसेंस का होना जरूरी है। नगर निगम के कर्मचारियों के अनुसार जीएसटी लागू हाेने के बाद कई दुकानदार लाइसेंस बनवाने को आते हैं, लेकिन जब उन्हें औपचारिकताएं बता दी जाती हैं तो दोबारा लौटकर नहीं आते हैं।

ट्रेड लाइसेंस के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस जारी किया जाएगा। -जगदीश शर्मा, कमिश्नर नगर निगम सोनीपत।

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