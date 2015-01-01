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आक्रोश:अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, गुड़ मंडी में व्यापारियों ने किया रोड जाम

सोनीपत23 मिनट पहले
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गुरुवार को नगर निगम द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों कार्रवाई की गई। शहर के विभिन्न हिस्से में सड़कों पर सामान रखकर बेंचने वालों का सामान जब्त किया। कई जगहों पर व्यापारियों और नगर निगम के कर्मियों से विवाद हुआ है। काठ मंडी में तो व्यापारियों ने विरोध में रोड जाम कर दिया। करीब एक घंटे तक गुड़ मंडी के सामने व्यापारी इकट्ठा होकर सड़क पर आवागमन रोक दिए। जिसके बाद मामले की जानकारी सिटी एसएचओ को दी गई। एसएचओ ने दल बल सहित पहुंचकर व्यापारियों को समझाया। करीब एक घंटे बाद जाम को खोला जा सका। हालांकि इसके बाद व्यापारियों ने भी सामान निश्चित स्थान से अंदर कर लिया। इसके अलावा दिल्ली रोड, गीता भवन चौक आदि स्थानों पर भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।

बुधवार को डीसी श्यामलाल पुनिया ने गोहाना रोड से कच्चे क्वाटर तक स्वयं ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। दुकानदारों को बताया गया था कि निश्चित स्थान से अंदर रहे ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सड़क पर सामान हो जाने की वजह से हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है।

टेबल उठाने पर हुआ विरोध

दोपहर करीब दो बजे पुराना रोहतक रोड स्थित गुड मंडी के सामने नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। दुकानदारों के सामान को नगर निगम की गाड़ियों में भरा जाने लगा। यह बात अन्य दुकानदारों तक फैल गई। जिसके बाद जैसे ही अन्य एक दुकान का टेबल उठाया तो सभी व्यापारी मुखर हो गए। करीब दो बजकर 10 मिनट पर रोड जाम कर दिया।

अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ दुकानदारों की नोकझोंक

शहर के दिल्ली रोड मार्केट में अतिक्रमण हटाने गई निगम टीम के साथ दुकानदारों की नॉक-झोंक हुई। विरोध करने पर निगम प्रशासन की टीम ने सामान उठाने की बात कही तो दुकानदारों ने अपना सामान खुद उठाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेस युवा नेता अनुज छाबड़ा व मार्केट के प्रधान महाबीर दुकानदारों का पक्ष लेते हुए कहा कि प्रशासन बेवजह दुकानदारों को किसी न किसी बहाने परेशान कर रहा है। अनुज छाबड़ा ने कहा कि निगम प्रशासन की तरफ से आए दिन दुकानदारों व व्यापारियों पर कड़े नियम थोपे जा रहे हैं। कभी ट्रेड लाइसेंस बनवाने की बात कही जा रही है, तो कभी अतिक्रमण हटाने की बात कही जाती है। जिससे व्यापारी वर्ग काफी परेशान हैं।

दोपहर करीब दो बजे पुराना रोहतक रोड स्थित गुड मंडी के सामने नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। दुकानदारों के सामान को नगर निगम की गाड़ियों में भरा जाने लगा। यह बात अन्य दुकानदारों तक फैल गई। जिसके बाद जैसे ही अन्य एक दुकान का टेबल उठाया तो सभी व्यापारी मुखर हो गए। करीब दो बजकर 10 मिनट पर रोड जाम कर दिया

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