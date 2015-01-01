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समस्या:अधिकारी बदलते रहे, लेकिन नहीं सुधरे सारंग रोड अंडरब्रिज के हालात

सोनीपत17 मिनट पहले
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शहरी निकाय की व्यवस्था बदल गई, अधिकारी भी लगातार बदलते रहे, लेकिन सारंग रोड अंडरब्रिज की हालत में कोई सुधार नहीं हो सका। अब तो स्थिति दो तरफा खराब हो गई है। एक ओर जहां गंदा पानी लोगों को परेशान कर रहा है तो पहले से ही प्रदूषण से बेहाल सोनीपत की आबो हवा को यहां कचरे को जलाकर लोग और खराब कर रहे हैं। वहीं स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि निगम अधिकारी यहां सफाई तो करवाते नहीं बल्कि कचरे को जलाकर माहौल को प्रदूषित भी कर रहे हैं। दुकानदारों ने निगम अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

अंडरब्रिज के नीचे कई फुट तक भर जाता है पानी

गौरतलब है कि सारंग रोड अंडरब्रिज के पास कई फुट तक जलभराव की समस्या से निबटने के लिए जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग की ओर से पहले पास में ही एक मोटर लगाई थी, लेकिन इस मोटर को विभाग द्वारा नियमित रूप से नहीं चलाया जाता है, जिसकी लापरवाही से अंडरब्रिज के नीचे कई फुट तक पानी भर जाता है। सारंग रोड रेलवे अंडरब्रिज के नीचे जमा पानी से बचने के लिए राहगीर अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार करने पर मजबूर है।

वे जांच करेंगे की आखिर क्यों सारंग रोड अंडरब्रिज पर जलभराव की समस्या का हल अब तक नहीं हुआ। उन्होंने खुद बतौर एक्सईएन इसके लिए पूर्व में निर्देश जारी किए थे, लेकिन यदि काम अब तक नहीं हुआ तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। अशोक रावत, एसई, नगर निगम, सोनीपत।

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