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परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई:परमिट और पासिंग का कार्य सोनीपत आरटीए से सरकार ने वापस लिया, एक अधिकारी सहित तीन कर्मियों का तबादला

सोनीपतएक घंटा पहले
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प्रदेश भर के आरटीए में चल रही गड़बड़ी की शिकायतों पर सोनीपत में भी परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिसके तहत सोनीपत आरटीए से परमिट और गाड़ियों की पासिंग का कार्य वापस ले लिया गया है। यह कार्य आईडीटीआर सेंटर रोहतक को दे दिया गया है। सोनीपत में पंजीकृत गाड़ियों की पासिंग के लिए आवेदकों काे रोहतक जाना होगा। इसके साथ ही तीन ट्रांसपोर्ट इंसपेक्टर और असिस्टेंट आरटीए का तबादला भी कर दिया गया है।

हालांकि यह सभी लोग आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं। 26 नवंबर को इनको कोर्ट से सुनवाई के लिए तारीख मिली है। प्रदेश के कई जिले में आरटीए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनके गुर्गों के द्वारा ओवरलोड वाहनों को पास कराने सहित अन्य आरोपों के तहत जांच हो रही है। जिसके तहत ही सरकार ने कई स्थानों पर पुलिस कर्मियों सहित अन्य अधिकारियों को आरटीए की कमान दे दी गई है। जो आरटीए के कर्मियों को रास नहीं आ रही है। लेकिन सरकार भी जीरो टालरेंस की जिद पर कार्रवाई करती जा रही है। जिसके तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

इनका तबादला लेकिन कोर्ट का स्टे

आरटीए कार्यालय में तैनात तीन इंसपेक्टर और सहायक सचिव का तबादला किया गया है। इसी तरह से पूरे हरियाणा में यह तबादला किया गया था। जिसके विरोध में सभी एकजुट होकर पंजाब एव हरियाणा हाईकोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट ने इनकी रीट स्वीकार कर ली है। अगली 26 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। सोनीपत आरटीए कार्यालय के इंसपेक्टर राजेश मलिक, राकेश कुमार, सरदार सुरेंदर सिंह, असिस्टेंट सेक्रेटरी जगबीर शर्मा को तबादला किया गया है।

कार्यालय की दीवारों पर नोटिस लगाया

आरटीए कार्यालय की दीवारों पर चस्पा नोटिस में लिखा गया है कि परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ के पत्र क्रमांक अमुक के निर्देशानुसार 16 नवंबर के निर्देशानुसार वाणिज्य वाहनों की पासिंग का कार्य फिटनेस सेंटर, आईडीटीआर रोहतक द्वारा किया जाएगा। कृपया सभी वाणिज्य वाहन स्वामी/चालक अपने वाहनों की पासिंग के लिए फिटनेस सेंटर आईडीटीआर कन्हेली रोड रोहतक में संपर्क करें।

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